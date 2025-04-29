Анатолий Быков заплатит за промах киллера

Экс-глава Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) Анатолий Быков, отбывающий 20-летний срок по делам о заказных убийствах, выплатит компенсацию морального вреда бывшему вице-президенту краевой федерации бокса Андрею Грабовскому. По материалам расследования, в 2004 году алюминиевый магнат подыскал для его убийства киллера, но тот промахнулся. Андрей Грабовский настаивал на сумме 30 млн руб., но суд счел, что с него достаточно и 200 тыс. Предъявлять иск стрелку он не захотел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С Анатолия Быкова взыщут 200 тыс. руб. в пользу несостоявшейся жертвы заказного убийства

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ С Анатолия Быкова взыщут 200 тыс. руб. в пользу несостоявшейся жертвы заказного убийства

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд Красноярска рассмотрел иск бывшего вице-президента краевой федерации бокса Андрея Грабовского к экс-председателю совета директоров КрАЗа Анатолию Быкову о возмещении морального вреда, причиненного во время покушения.

Как рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре края, в основу иска лег приговор Центрального районного суда от 12 мая 2023 года в отношении Анатолия Быкова, вступивший в законную силу. В материалах следствия указывается, что осенью 2004 года Анатолий Быков встретился со своим знакомым Александром Живицей (Буль) и поручил ему разобраться с вице-президентом региональной федерации бокса Андреем Грабовским. Тот ранее занимался коммерцией под покровительством Анатолия Быкова, однако затем переметнулся в стан его противника — криминального авторитета по прозвищу Дипломат.

1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, стрелок из автомата Калашникова открыл огонь по BMW спортсмена. Благодаря отменной реакции, выработать которую ему помогли занятия боксом, Андрей Грабовский смог вывести иномарку из-под огня. Сам он не пострадал.

Осенью 2020 года, когда это преступление удалось раскрыть, Анатолию Быкову вменили в вину подстрекательство к покушению на убийство (ст. 33, ст. 30, ст. 105 УК РФ). По этому эпизоду ему назначили восемь лет колонии, однако освободили от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования. Всего же по совокупности судебных процессов, которые шли над экс-главой КрАЗа с 2021-го по 2023 год, он получил 20 лет заключения. Сейчас бизнесмен, считающий, что все уголовные дела в отношении него сфальсифицированы, находится в одной из исправительных колоний Карелии.

Весной 2024 года Анатолий Быков получил иск. Выживший в покушении Андрей Грабовский, который сам отбывает длительный срок за организацию убийства бывшего сотрудника краевого ГУВД, потребовал 30 млн руб. компенсации. Киллеру Александру Живице, который в него не попал, истец претензии не высказал.

По информации прокуратуры, представитель Анатолия Быкова исковые требования не признал, указав, что заявленная истцом сумма чрезмерно завышена. «Принимая во внимание обстоятельства совершения Быковым и Живицей преступлений в отношении истца, установленные приговором суда, доводы и возражения сторон в ходе рассмотрения спора, суд приходит к выводу о том, что роль и степень вины каждого из причинителей вреда в данном случае является равной. Учитывая, что Грабовский настаивал на взыскании компенсации морального вреда только с Быкова, с ответчика подлежит к взысканию 200 тыс. руб.»,— говорится в решении судьи Татьяны Кирсановой, которая уменьшила сумму исковых требований в 150 раз. В карточке дела на сайте суда указывается, что решение обжаловал представитель Анатолия Быкова.

Константин Воронов