На завершение реконструкции теплосетей в воронежских Лисках выделяют 669 млн

Подконтрольное властям воронежских Лисок ООО «Тепловик» объявило аукцион на завершение реконструкции системы теплоснабжения в восточной части райцентра. Начальная цена контракта составляет 668,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — заем ППК «Фонд развития территорий», бюджет Лисок. Работы требуется выполнить до 15 октября 2025 года.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 24 апреля, итоги планируют подвести 25 апреля.

В апреле 2024 года подряд на реконструкцию системы теплоснабжения в восточной части Лисок выиграло московское ООО «Южнефтегазстрой» Маулды Дашаева. Компания была единственным участником конкурса, она не стала снижать начальную цену контракта в 1,1 млрд руб. Работы нужно было выполнить до декабря 2024 года, однако в конце прошлого года контракт расторгли в связи с односторонним отказом заказчика. Уточняется, что обязательства исполнены на 254,5 млн руб., или 23,4%, оплачено 581,4 млн, или 53,5%.

Согласно картотеке арбитражного суда Воронежской области, в декабре 2024 года «Тепловик» потребовал взыскать с «Южнефтегазстроя» 82,6 млн руб. В эту сумму была оценена неустойка по контракту на реконструкцию системы теплоснабжения. Однако иск был подан с нарушениями, поэтому его сначала оставили без движения, а в начале марта возвратили.

В феврале «Тепловик» обратился в арбитражный суд Воронежской области с требованием взыскать с московской компании 400,2 млн руб. штрафа, необоснованного обогащения и пени по тому же контракту. В марте от «Южнефтегазстроя» поступило встречное заявление с требованием признать недействительным односторонний отказ «Тепловика» от контракта на реконструкцию теплосетей.

Суд принял к производству оба иска. Заседание по ним назначено на 13 мая.

Алина Морозова