Подразделения российской группировки войск «Запад» взяли населенный пункт Дорошовка в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны. Село находится к северу от Купянска. В 2 км от села проходит автомобильная дорога, в 3 км расположена железнодорожная станция Моначиновка.

28 марта российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. 11 апреля глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заслушал доклад о продвижении ВС РФ в регионе. По состоянию на эту дату российскими войсками на изюмском направлении было занято более 330 кв. км территорий. Вчера, 28 апреля, Министерство обороны сообщило о взятии харьковского села Каменки.