Белоусову доложили о продвижении российских войск в Харьковской области

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил группировку войск «Запад». Глава ведомства провел рабочее совещание на командном пункте и заслушал доклад о текущей обстановке в зоне СВО.

Командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Кузовлев сообщил, что с начала года на изюмском направлении российскими войсками было занято 18 населенных пунктов и более 330 кв. км территорий. «В четырех населенных пунктах в настоящее время продолжаются боевые действия по их освобождению»,— доложил он (цитата по Telegram-каналу Минобороны РФ).

На совещании также обсуждались вопросы материально-технического обеспечения войск и характер действий противника. Подробности оперативной обстановки не раскрываются.

Также министр обороны вручил военнослужащим госнаграды, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени.

8 апреля господин Белоусов сообщил, что в этом году армия РФ получит на порядок больше наземных роботов, чем в прошлом. Тогда в вооруженные силы поступило несколько сотен машин. Они применяются для поражения противника, преодоления и разминирования заграждений и минирования местности, а также для доставки провизии, боеприпасов, топлива и эвакуации раненых.