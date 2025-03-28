Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«С 22 по 28 марта ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами и ударными БПЛА, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов и учебный центр ВСУ»,— сообщили в ведомстве.

Сегодня также стало известно, что подразделение группировки войск «Север» ВС РФ отбило приграничное село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Село находится неподалеку от погранперехода «Суджа». Вчера, 27 марта, на МАПП «Суджа» десантниками тульского 51-го парашютно-десантного полка 106-й дивизии воздушно-десантных войск был поднят флаг России. Утром 28 марта ВСУ ударом РСЗО HIMARS ударили по газоизмерительной станцию «Суджа». В Минобороны РФ отметили, что объект фактически уничтожен.