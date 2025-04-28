Российские военнослужащие взяли под контроль село Каменка в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Населенный пункт был взят в результате действий группировки войск «Запад». Российская армия также нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Московка, Сеньково и Купянск Харьковской области.

28 марта российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. 11 апреля министр обороны России Андрей Белоусов заслушал доклад о продвижении ВС РФ в регионе. Тогда командующий группировкой генерал-лейтенант Сергей Кузовлев сообщал, что с начала года на изюмском направлении было освобождено 330 кв. км территорий и взято 18 населенных пунктов, а боевые действия продолжаются еще в четырех.