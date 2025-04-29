«Яндекс» займется разработкой роботов-гуманоидов

«Яндекс» (MOEX: YDEX) объявил о создании фонда технологических инициатив Yet Another Tech Fund. Он будет поддерживать новаторские проекты сотрудников компании. В 2025 году на это направят 330 млн руб. Одним из первых проектов станет создание программного обеспечения (ПО) для роботов-гуманоидов.

Проекты отбирает экспертный совет фонда, включающий технических директоров разных направлений «Яндекса». При отборе оценивают технологический потенциал проекта, «глубину и амбициозность идеи в его основе», уточнили в компании. «Яндекс» рассказал о первых четырех выбранных проектах:

роботы-гуманоиды: ПО для них создадут на базе разработок «Яндекса», в том числе ИИ, на первом этапе стоит задача научить робота передвигаться, ориентироваться в пространстве, понимать команды и «безопасно взаимодействовать с людьми»;

гибридный поиск в YDB (созданная в «Яндексе» система управления базами данных с открытым исходным кодом);

искусственный интеллект в медицине;

«умный» магазин: цель — оцифровать все процессы в офлайн-магазине и получить его цифровую копию, с помощью которой можно будет отслеживать, что происходит внутри.

«Яндекс» предоставит командам доступ к инфраструктуре, данным и вычислительным мощностям компании. «Наша главная задача — дать талантливым инженерам возможность воплотить в жизнь амбициозную задумку, даже если она звучит как научная фантастика»,— уточнил руководитель YATF Илья Шаров.

О других проектах компании — в материале «Ъ» «"Яндекс" дорастил автономность».