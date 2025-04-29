Никаких неожиданностей, но очень быстро

100 дней американского президента — это про первое впечатление от него у страны и у мира. Это как знакомство — все вокруг прикидывают, что от него можно ждать, каким будет его президентство, какой будет Америка. И он сам, в свою очередь, пытается понять, что может сделать, какой расклад сил, как распорядиться своими полномочиями и где их предел, с кем стоит подружиться, а кого лучше отодвинуть подальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Про Дональда Трампа уже вроде все всё поняли за его первые четыре года, однако он так громко уходил в прошлый раз и так триумфально и подготовленно заходил в этот, что страна и мир как будто знакомились с ним заново. Непредсказуемость и хаос — вот две главные характеристики этого ознакомительного периода, которые часто можно услышать и прочитать в информационном пространстве, как американском, так и российском.

Однако, как это часто бывает с первыми впечатлениями, они обманчивы и чаще всего определяются ожиданиями, а не реальными действиями. В данном случае — страхом и ожиданиями либеральной элиты и истеблишмента, в очередной раз проигравших тому, кого они публично называли недалеким и непрофессиональным, считая чужаком, случайно попавшим во власть.

Между тем если избегать оценочных суждений, то можно сказать, что вторые 100 дней Трампа были про энергию, сумасшедшую скорость, напор и смелость в решении тех задач, которые сложно назвать неожиданными, потому что все они уже были прописаны в консервативном манифесте «Мандат на лидерство. Обещание консерватизма. 2025». И если кому-то накануне выборов казалось, что это малозначимый документ отдельных консервативных фанатов, то сегодня не осталось никаких сомнений, что именно его и намерен реализовать американский президент.

Все идет по плану

У США есть удобная для внешнего наблюдателя и эксперта традиция: они сначала предупреждают, а потом делают. Сначала пишутся предвыборные манифесты, потом стратегии, планы, все они находятся в открытом доступе и с разной степенью детальности дают представление как внутренним, так и внешним наблюдателям о том, что будут делать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Дональд Трамп как сторонник традиций в полной мере последовал и этой. Если сегодня открыть консервативный манифест, подготовленный фондом «Наследие», то можно не только увидеть все, что он уже сделал, но и понять, куда он будет двигаться дальше. И думаю, что прошедшие 100 дней отлично продемонстрировали именно это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Борьба с большим правительством

Следуя написанному для него плану, Дональд Трамп перестраивает федеральную бюрократию. Его задача сделать так, чтобы она стала рабочим инструментом президента, а не неповоротливой машиной, которая достается в наследие новому хозяину Белого дома и продолжает работать так, как будто смена власти не имеет к ней никакого отношения.

С точки зрения политической системы — именно такая партийная нейтральность бюрократической машины делает ее важным гарантом стабильности и преемственности. Однако в условиях растущей идейной поляризации партий и общества повестки партий и президентов больше не дополняют друг друга, а предлагают две разные стратегии развития страны. Сегодня демократы строят социальное государство в США, а республиканцы — пытаются сохранить изначальный проект общества, построенного на индивидуализме и личной ответственности граждан, получающих от государства только обеспечение безопасности, внешней и внутренней.

Бюрократическая машина к таким крутым разворотам каждые четыре или восемь лет не приспособлена. Опять же с точки зрения устойчивости системы в целом — это хорошо, однако граждане в оценке этой стабильности все меньше доверяют такому федеральному правительству и все чаще голосуют за радикальные перемены.

Поэтому Дональд Трамп — далеко не первый президент, победивший с лозунгом борьбы с большим правительством. И даже термин «вашингтонские болота», которые он с упорством продолжает иссушать, появился сильно раньше него.

Начиная с Рональда Рейгана президенты создают всевозможные комиссии, которые должны повысить эффективность федерального правительства, но воз и ныне там. И хотя армия чиновников, с которой они борются, действительно серьезно сократилась, а после реформ, запущенных Биллом Клинтоном в 1993 году, больше не растет, эффективность федеральных агентств все равно не устраивает ни президентов, ни их электорат.

Дональд Трамп, наученный опытом своих предшественников, пошел самым быстрым путем — он пытается реформировать бюрократическую машину самостоятельно, сокращая персонал, программы и даже целые ведомства, которые уже были прописаны в консервативном манифесте как наиболее неэффективные и затратные для федерального правительства. Проблема только в том, что система разделенных полномочий в США предполагает, что Конгресс и президент несут общую ответственность за исполнительные ведомства. Многолетняя борьба двух ветвей власти за расширение своих полномочий в этой сфере закончилась в 1970-х поражением президента: Конгресс создал целый набор всевозможных инструментов, которые ограничивают возможность президента сокращать как финансирование, так и численный состав исполнительных министерств и ведомств. Фактически американский президент, будучи главой исполнительной власти, самостоятельно может менять состав лишь небольшой по численности верхушки подчиненных ему ведомств. На все остальное ему нужно согласие законодательной ветви власти. И именно этого согласия и не могут добиться президенты-реформаторы, потому что конгрессмены не готовы собственными руками ограничивать свои полномочия и менять баланс в пользу президента.

Неудивительно, что все реформаторские начинания реализуются лишь частично и не решают суть проблемы: бюрократия президенту по-прежнему не подчинена.

Удастся ли план Трампа? Без Конгресса точно нет. Но публичный аудит программ и ведомств, который проводит его команда, может помочь привлечь на сторону президента электорат, который, в свою очередь, будет давить на своих конгрессменов, требуя реформы чиновничьего аппарата. И еще один ход есть в запасе у президента — он может включить свои реформаторские предложения в бюджетный проект на следующий год. Это традиционный путь, которым пользуются сами конгрессмены, чтобы обойти сопротивление оппозиции. Бюджет — обязательный закон, его нельзя не принять, пусть и с большим опозданием. А значит, придется договариваться, и, возможно, Дональду Трампу удастся закрепить хотя бы часть своих исполнительных указов настоящим законом. Пока у него есть для этого республиканское большинство в Конгрессе.

Приоритет национально-экономических интересов

Не менее масштабные перемены нынешний президент США затеял и на внешнеполитическом поле, также при идейной поддержке консерваторов. Он предлагает пересмотреть американское лидерство и выстроить его на основе национальных экономических интересов США, а не исходя из некой абстрактной идеи объединения всех либеральных демократий мира.

Идея также не нова и включает в себя протекционизм и сеть двусторонних договоренностей США с различными странами в интересующих областях. Долгосрочные цели — остановить рост Китая, укрепить технологическое лидерство США, обеспечить автономию американской экономики и модернизацию американской промышленности, снизив зависимость от Китая. Этот антикитайский вектор, в отличие от других инициатив Трампа, полностью поддерживается обеими партиями и останется долгосрочным стратегическим трендом, в соответствии с которым США будут выстраивать отношения с внешним миром как в экономическом, так и в политическом плане. В дальнейшем тактики могут меняться, но общая стратегия сохранится. Но пока Трамп остается в Белом доме, тарифный шантаж точно останется одним из излюбленных инструментов давления США для достижения наиболее выгодной для них сделки.

В заключение главный вопрос: в чем главный успех новых 100 дней Дональда Трампа в Белом доме?

На мой взгляд, в том, что ему удалось убедить всех вокруг, что он действительно способен разрушить систему, как американскую, так и международную! Его называют безумным и некомпетентным, но верят, что он в своем порыве может дойти до конца. И это заставляет его оппонентов, внешних и внутренних, искать с ним компромисса. А он, как хороший бизнесмен, точно знает, чего он хочет для своей страны, и не упустит хорошую в его понимании сделку.

Виктория Журавлева, заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН