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Коммерсантъ FM
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Никаких неожиданностей, но очень быстро

Американист Виктория Журавлева про вторые первые сто дней Трампа

100 дней американского президента — это про первое впечатление от него у страны и у мира. Это как знакомство — все вокруг прикидывают, что от него можно ждать, каким будет его президентство, какой будет Америка. И он сам, в свою очередь, пытается понять, что может сделать, какой расклад сил, как распорядиться своими полномочиями и где их предел, с кем стоит подружиться, а кого лучше отодвинуть подальше.

Заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева

Заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Про Дональда Трампа уже вроде все всё поняли за его первые четыре года, однако он так громко уходил в прошлый раз и так триумфально и подготовленно заходил в этот, что страна и мир как будто знакомились с ним заново. Непредсказуемость и хаос — вот две главные характеристики этого ознакомительного периода, которые часто можно услышать и прочитать в информационном пространстве, как американском, так и российском.

Однако, как это часто бывает с первыми впечатлениями, они обманчивы и чаще всего определяются ожиданиями, а не реальными действиями. В данном случае — страхом и ожиданиями либеральной элиты и истеблишмента, в очередной раз проигравших тому, кого они публично называли недалеким и непрофессиональным, считая чужаком, случайно попавшим во власть.

Между тем если избегать оценочных суждений, то можно сказать, что вторые 100 дней Трампа были про энергию, сумасшедшую скорость, напор и смелость в решении тех задач, которые сложно назвать неожиданными, потому что все они уже были прописаны в консервативном манифесте «Мандат на лидерство. Обещание консерватизма. 2025». И если кому-то накануне выборов казалось, что это малозначимый документ отдельных консервативных фанатов, то сегодня не осталось никаких сомнений, что именно его и намерен реализовать американский президент.

Все идет по плану

У США есть удобная для внешнего наблюдателя и эксперта традиция: они сначала предупреждают, а потом делают. Сначала пишутся предвыборные манифесты, потом стратегии, планы, все они находятся в открытом доступе и с разной степенью детальности дают представление как внутренним, так и внешним наблюдателям о том, что будут делать в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Дональд Трамп как сторонник традиций в полной мере последовал и этой. Если сегодня открыть консервативный манифест, подготовленный фондом «Наследие», то можно не только увидеть все, что он уже сделал, но и понять, куда он будет двигаться дальше. И думаю, что прошедшие 100 дней отлично продемонстрировали именно это.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

Борьба с большим правительством

Следуя написанному для него плану, Дональд Трамп перестраивает федеральную бюрократию. Его задача сделать так, чтобы она стала рабочим инструментом президента, а не неповоротливой машиной, которая достается в наследие новому хозяину Белого дома и продолжает работать так, как будто смена власти не имеет к ней никакого отношения.

С точки зрения политической системы — именно такая партийная нейтральность бюрократической машины делает ее важным гарантом стабильности и преемственности. Однако в условиях растущей идейной поляризации партий и общества повестки партий и президентов больше не дополняют друг друга, а предлагают две разные стратегии развития страны. Сегодня демократы строят социальное государство в США, а республиканцы — пытаются сохранить изначальный проект общества, построенного на индивидуализме и личной ответственности граждан, получающих от государства только обеспечение безопасности, внешней и внутренней.

Бюрократическая машина к таким крутым разворотам каждые четыре или восемь лет не приспособлена. Опять же с точки зрения устойчивости системы в целом — это хорошо, однако граждане в оценке этой стабильности все меньше доверяют такому федеральному правительству и все чаще голосуют за радикальные перемены.

Поэтому Дональд Трамп — далеко не первый президент, победивший с лозунгом борьбы с большим правительством. И даже термин «вашингтонские болота», которые он с упорством продолжает иссушать, появился сильно раньше него.

Начиная с Рональда Рейгана президенты создают всевозможные комиссии, которые должны повысить эффективность федерального правительства, но воз и ныне там. И хотя армия чиновников, с которой они борются, действительно серьезно сократилась, а после реформ, запущенных Биллом Клинтоном в 1993 году, больше не растет, эффективность федеральных агентств все равно не устраивает ни президентов, ни их электорат.

Мировые СМИ о первых ста днях президента США

Дональд Трамп, наученный опытом своих предшественников, пошел самым быстрым путем — он пытается реформировать бюрократическую машину самостоятельно, сокращая персонал, программы и даже целые ведомства, которые уже были прописаны в консервативном манифесте как наиболее неэффективные и затратные для федерального правительства. Проблема только в том, что система разделенных полномочий в США предполагает, что Конгресс и президент несут общую ответственность за исполнительные ведомства. Многолетняя борьба двух ветвей власти за расширение своих полномочий в этой сфере закончилась в 1970-х поражением президента: Конгресс создал целый набор всевозможных инструментов, которые ограничивают возможность президента сокращать как финансирование, так и численный состав исполнительных министерств и ведомств. Фактически американский президент, будучи главой исполнительной власти, самостоятельно может менять состав лишь небольшой по численности верхушки подчиненных ему ведомств. На все остальное ему нужно согласие законодательной ветви власти. И именно этого согласия и не могут добиться президенты-реформаторы, потому что конгрессмены не готовы собственными руками ограничивать свои полномочия и менять баланс в пользу президента.

Неудивительно, что все реформаторские начинания реализуются лишь частично и не решают суть проблемы: бюрократия президенту по-прежнему не подчинена.

Удастся ли план Трампа? Без Конгресса точно нет. Но публичный аудит программ и ведомств, который проводит его команда, может помочь привлечь на сторону президента электорат, который, в свою очередь, будет давить на своих конгрессменов, требуя реформы чиновничьего аппарата. И еще один ход есть в запасе у президента — он может включить свои реформаторские предложения в бюджетный проект на следующий год. Это традиционный путь, которым пользуются сами конгрессмены, чтобы обойти сопротивление оппозиции. Бюджет — обязательный закон, его нельзя не принять, пусть и с большим опозданием. А значит, придется договариваться, и, возможно, Дональду Трампу удастся закрепить хотя бы часть своих исполнительных указов настоящим законом. Пока у него есть для этого республиканское большинство в Конгрессе.

Приоритет национально-экономических интересов

Не менее масштабные перемены нынешний президент США затеял и на внешнеполитическом поле, также при идейной поддержке консерваторов. Он предлагает пересмотреть американское лидерство и выстроить его на основе национальных экономических интересов США, а не исходя из некой абстрактной идеи объединения всех либеральных демократий мира.

Почему президент США резко смягчил риторику в отношении Китая и главы ФРС

Идея также не нова и включает в себя протекционизм и сеть двусторонних договоренностей США с различными странами в интересующих областях. Долгосрочные цели — остановить рост Китая, укрепить технологическое лидерство США, обеспечить автономию американской экономики и модернизацию американской промышленности, снизив зависимость от Китая. Этот антикитайский вектор, в отличие от других инициатив Трампа, полностью поддерживается обеими партиями и останется долгосрочным стратегическим трендом, в соответствии с которым США будут выстраивать отношения с внешним миром как в экономическом, так и в политическом плане. В дальнейшем тактики могут меняться, но общая стратегия сохранится. Но пока Трамп остается в Белом доме, тарифный шантаж точно останется одним из излюбленных инструментов давления США для достижения наиболее выгодной для них сделки.

В заключение главный вопрос: в чем главный успех новых 100 дней Дональда Трампа в Белом доме?

На мой взгляд, в том, что ему удалось убедить всех вокруг, что он действительно способен разрушить систему, как американскую, так и международную! Его называют безумным и некомпетентным, но верят, что он в своем порыве может дойти до конца. И это заставляет его оппонентов, внешних и внутренних, искать с ним компромисса. А он, как хороший бизнесмен, точно знает, чего он хочет для своей страны, и не упустит хорошую в его понимании сделку.

Виктория Журавлева, заместитель директора ИМЭМО РАН, руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Фотогалерея

Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике

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Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю &lt;br>На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе&lt;br> На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон&lt;br> На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан &lt;br>На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

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В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

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16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

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