Предложение первичного элитного жилья в Сочи достигло 10-летнего максимума

Объем предложения на первичном рынке элитной жилой недвижимости Сочи по итогам первого квартала 2025 года достиг максимальных значений за последние десять лет. Согласно отчету консалтинговой компании NF GROUP, к концу марта на экспозиции находилось около 680 лотов, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост предложения в годовом выражении составил 105% и стал результатом вывода на рынок новых премиальных проектов в 2024 году. Несмотря на отсутствие старта продаж новых жилых комплексов в первом квартале текущего года, объем предложения увеличился на 15% за счет поступления новых пулов лотов в уже реализуемых объектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Основной прирост предложения обеспечили два новых проекта и масштабный корпус в одном из действующих комплексов, вышедшие на рынок в 2024 году. В первом квартале 2025 года продажи начались в новом корпусе комплекса Benefit Collection Sochi Chalet, а также были представлены лоты на седьмом этаже объекта Radisson Collection Hotel. Сохраняется положительная динамика цен: средневзвешенная стоимость предложения в сегменте элитных новостроек по итогам квартала достигла 2,11 млн руб. за кв. м, увеличившись на 0,5% за квартал и на 2% за год. В премиум-классе рост составил 2% за квартал и 16% за год (до 1,86 млн руб. за кв. м), в делюкс-сегменте — 1% за квартал и 16% за год (до 2,93 млн руб. за кв. м). Существенное изменение в структуре предложения – рост доли премиального сегмента до 84% – оказало сдерживающее влияние на среднерыночную цену.

В январе–марте 2025 года в Сочи было заключено более 40 сделок с элитными квартирами, что на 20% превышает результат аналогичного периода 2024 года. Ключевым фактором роста спроса аналитики называют расширение ассортимента и появление новых объектов.

Вячеслав Рыжков