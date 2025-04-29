Победитель US Open в парном разряде дисквалифицирован на 18 месяцев за допинг

Австралийский теннисист Макс Перселл дисквалифицирован на полтора года за употребление допинга, сообщает Международное теннисное агентство честной игры (ITIA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Макс Перселл

Фото: Pablo Morano / Reuters Макс Перселл

Фото: Pablo Morano / Reuters

Перселл обвиняется в нарушении ст. 2.2 теннисной антидопинговой программы (TADP). Сообщается, что 16 и 20 декабря 2023 года спортсмен получил внутривенные вливания объемом более 500 мл. При этом лимит на инфузии, установленный Всемирным антидопинговым кодексом и TADP, составляет 100 мл в течение 12 часов.

12 декабря 2024 года ITIA уведомил спортсмена о нарушении антидопинговых правил, после чего он подал заявление о добровольной дисквалификации, которая началась 12 декабря 2024 года. Перселл признал свою вину и сотрудничал со следствием, что позволило ITIA сократить санкции на 25%.

Время, отбытое в рамках добровольного временного отстранения, засчитывается в срок дисквалификации. Таким образом, дисквалификация Перселла закончится 11 июня 2026 года. Теннисист лишится призовых за турниры, в которых он принимал участие с момента первого нарушения антидопинговых правил (16 декабря 2023 года) до первой последующей отрицательной пробы (3 февраля 2024 года). Его результаты за этот период аннулированы.

Максу Перселлу 27 лет. В парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он занимает 12-ю строчку, в одиночном — 141-ю. Является победителем двух турниров Большого шлема в парном разряде. В 2022 году в паре с Мэттью Эбденом выиграл Wimbledon. В 2024 году одержал победу на US Open вместе с Джорданом Томпсоном.

Таисия Орлова