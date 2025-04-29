Президент и маленький мир

Авторы «Одноэтажной Америки», сравнив в другом своем произведении большой мир, где людьми движет стремление облагодетельствовать человечество, с миром маленьким, чьи обитатели далеки от высоких материй и заняты лишь тем, как прожить без чувства голода, изобрели универсальный прибор, с помощью которого и сегодня можно взглянуть, к примеру, на первые 100 дней Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов

Фото: @valentinbogdanov Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов

Фото: @valentinbogdanov

Авторы «Одноэтажной Америки», сравнив в другом своем произведении большой мир, где людьми движет стремление облагодетельствовать человечество, с миром маленьким, чьи обитатели далеки от высоких материй и заняты лишь тем, как прожить без чувства голода, изобрели универсальный прибор, с помощью которого и сегодня можно взглянуть, к примеру, на первые 100 дней Дональда Трампа.

Пока в большом мире 47-й президент США осушал вашингтонское болото, маленький мир тоже заметно оживился. Ветром идеологических перемен на стенде для газет с логотипом New York Times, что стоит у входа в продуктовую лавочку нашего квартала, саму либеральную NYT сдуло на нижнюю полку.

Наверху теперь царит New York Post. Любимая газета Трампа. И владельца лавочки — Саида (назовем его так).

После 20 января выяснилось, что Саид — тот еще трампист. С тех пор под аккомпанемент стрима суперконсервативного канала Newsmax из его смартфона проходит каждая покупка. Только вот покупок, сетует хозяин, стало меньше. Цены как росли, так и растут. 53% американцев (и Саид среди них) считают, что состояние экономики в первые 100 дней Дональда Трампа ухудшилось.

Зато на соседней заправке бензин подешевел примерно на 10 центов за галлон. В разгар кампании Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение».— “Ъ”) там, кстати, застрелили двоих. Джордж Флойд ни при чем: и преступники, и жертвы были чернокожими.

Сейчас иначе: 100 дней Трампа принесли в Нью-Йорк небывалое спокойствие. В 2025 году лишь 140 случаев стрельбы — столько же было в 1994-м при мэре Джулиани, которого принято считать чемпионом по борьбе с уличной преступностью.

С глубинным государством, однако, Рудольф Джулиани как адвокат Трампа справиться не помог. Теперь борьбой с дипстейтом занимаются другие люди. Выходит двояко. В большом мире работает департамент DOGE (Department of Government Efficiency — Департамент эффективности правительства) Илона Маска. В маленьком мире, если вы иностранный журналист, вам больше не выдают полноценное удостоверение личности, с которым можно и в самолет, и в Конгресс. Федеральные власти и власти штата Нью-Йорк сцепились в бюрократическом клинче из-за одной бумажки, которую раньше выдавали за две минуты.

Возможно, причина в борьбе с нелегальной миграцией (свои — направо, чужие — налево). На этом поприще у Дональда Трампа, пожалуй, самые серьезные успехи. На соседнем островке Рэндалл по указанию нынешнего мэра Нью-Йорка Эрика Адамса — который при новом президенте недавно выписал себя из демократов — почти уже разобрали самый большой из 258 приютов для мигрантов, построенных в городе. В прошлом году там сначала случилась драка стенка на стенку, а потом убили какого-то молодого венесуэльца.

Президент округа Манхэттен Марк Левайн теперь просит инвестировать $5,8 млн в восстановление детских футбольных полей, которые пошли под снос во время возведения лагеря.

Когда в Белом доме сменился президент, вдруг выяснилось, что «поля у моста на 103-й улице имеют решающее значение для рекреационных потребностей жителей».

Если потребности не удовлетворят мэр и губернатор, то писать, видимо, будут Трампу. В конце концов если жизнь, как он обещал, еще не стала существенно лучше, то пусть станет хотя бы немного веселей.

Валентин Богданов, шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке