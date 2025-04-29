Тамбовское «ДСУ-2» будет содержать участки федеральных трасс за 895 млн рублей

Тамбовское ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» («ДСУ-2») выиграло подряд на содержание дорог федерального значения в Тамбовской и Липецкой областях. Компания обошла одного участника конкурса, они оба не стали снижать начальную цену контракта в 895 млн руб. Он заключен, следует из информации на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Заказчиком работ выступило ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства». Источником финансирования — федеральный бюджет. Большую часть средств планируют выделить в 2026 году.

В Тамбовской области «ДСУ-2» предстоит содержать участки дорог Р-22 «Каспий» — М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань и Р-193 Воронеж — Тамбов, в Липецкой — Р-193 Воронеж — Тамбов. Работы требуется выполнять с 1 июля 2025 года по 30 июня 2027-го. Гарантия на них составит от года до пяти лет в зависимости от вида услуги.

По данным Rusprofile.ru, ЗАО «Дорожно-строительное управление № 2» было зарегистрировано в декабре 1992 года в поселке Строитель Тамбовской области. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. До 2021 года одним из них выступало региональное министерство имущественных отношений и госзаказа. Выручка компании за 2024 год составила 4,1 млрд руб., чистая прибыль — 2,5 млн руб. Организация являлась поставщиком в 124 государственных контрактах на сумму 21,8 млрд руб. Генеральный директор — Роман Зудин.

О том, как «ДСУ-2» выиграло подряд на ремонт липецких дорог почти за 900 млн руб.,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова