Дорожники почувствовали себя как дома

Победителями торгов на 4,6 млрд руб. дорожного агентства Липецкой области (ОКУ «Липецкавтодор») на ремонт магистралей общего пользования регионального значения в районах в 2024 году стали три компании. Это областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр», воронежское ООО «Дорожник» и тамбовское ЗАО «Дорожно-строительное управление №2» (ДСУ-2). Договоры с ними находятся на стадии подписания поставщиками, следует из конкурсной документации. С такими результатами не согласилось санкт-петербургское ООО «Авангард», но ФАС отклонил жалобы компании, в том числе, на слишком широкую географию работ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая начальная цена пяти контрактов составила 4,9 млрд руб. Победители торгов снизили ее до 4,6 млрд. Подрядчикам предстоит с 1 апреля по 31 октября отремонтировать 309,7 км дорог.

Воронежский «Дорожник» получил два контракта на 1,86 млрд руб. Компания снизила общую начальную цену на 118,7 млн — с 1,98 млрд. Первую очередь дорог общей протяженностью 58,082 км подрядчик отремонтирует за 944,1 млн при начальной цене в 983,4 млн. На эти торги заявились две компании, второй участник предложил 973,6 млн. После начала спецоперации проигравшие компании в документации не раскрываются. Третью очередь — 57,645 км — «Дорожник» выполнит за 912,6 млн при начальных 991,9 млн. На эти торги заявились семь участников, предложившие от 892,8 до 991,9 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Дорожник» зарегистрировано в Воронежской области в январе 2003 года для производства изделий из асфальта или аналогичных материалов. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млн. Годом ранее при почти том же объеме выручке прибыль равнялась 9,4 млн. Гендиректор и владелец 33,3% — Артур Абрамян. Наталье Абрамян принадлежат 66,7%.

С 2011 года компания получила 267 госконтрактов на 10,7 млрд руб. Крупнейшие из них — на ремонты липецких дорог в 2020, 2022 и 2023 годах.

Еще два контракта на 1,83 млрд руб. получил «Липецкдоравтоцентр». Он снизил цену на 127,4 млн — с 1,96 млрд. Вторую очередь протяженностью 65,437 км предприятие отремонтирует за 971,6 млн при начальных 981,4 млн. Торги заинтересовали пятерых участников, которые предложили от 902,9 до 981,3 млн. Пятую очередь на 70,704 км «Липецкдоравтоцентр» выполнит за 862,1 млн при начальных 979,7 млн. На эти торги заявились семь компании, предложившие от 803,3 до 979,6 млн.

Областное государственное унитарное предприятие «Липецкдоравтоцентр» зарегистрировано в Липецке в августе 2003 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 16,3 млн руб. Выручка за 2022 год составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 2,9 млрд и 2,2 млн. Гендиректор — Владимир Тушев, единственный учредитель — региональное управление имущественных и земельных отношений.

С 2011 года предприятие получило 734 госконтракта на 24,1 млрд руб. Кроме того, «Липецкдоравтоцентр» был госзаказчиком в 2 тыс. закупках на 22,6 млрд. Больше всего контрактов предприятие получило от «Липецкавтодора» — 279 на 18,8 млрд. В том числе в этом году компания выиграла торги (6069669) по ремонту дорог за 899,7 млн.

Лот на четвертую очередь на 57,866 км достался тамбовскому ЗАО «ДСУ-2». Компания снизила цену на 99,1 млн руб. — с 991,4 до 892,2 млн. На торги заявились семь участников, предложившие от 892,2 до 991,3 млн.

ЗАО «ДСУ-2» зарегистрировано в Тамбовской области в декабре 1992 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал не раскрывается. В 2022 году выручка составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 275,8 млн. Годом ранее показатели равнялись 1,8 млрд и 56,6 млн. Гендиректор — Роман Зудин. Учредители не раскрываются, до июня 2021 года владельцем было региональное министерство имущественных отношений и государственного заказа.

С 2010 года компания получила 112 контрактов на 16,2 млрд руб. Крупнейшие — на капремонт и строительство тамбовских дорог и путепроводов.

Документацию на вторую и четвертую очереди обжаловало петербургское ООО «Авангард» Григория Филюшкина. По мнению компании, заказчик неправомерно включил в закупку дороги разных категорий и в разных районах. В «Авангарде» считают, что это приведет к отказу от участия в торгах тех, кто заинтересован в работе «на определенной местности», а также к сокращению числа претендентов, «заинтересованных каждый в своем наборе специфических характеристик». Представители «Липецкавтодора» пояснили, что работы являются «функционально и технологически взаимосвязанными и однородными», так как находятся в границах одного региона и на территории смежных муниципалитетов. Липецкое управление Федеральной антимонопольной службы признало жалобы необоснованными.

Александр Прытков