Практические шаги

За судьбой Вари Иштряковой, девочки, которая в автокатастрофе потеряла семью и сама была парализована, читатели Русфонда следят давно: семь раз ей собирали деньги на реабилитацию в подмосковном центре «Три сестры». И вот качественный поворот: Варя опять в «Трех сестрах», но на этот раз в качестве рецепционистки, делопроизводителя, практикантки Сергиево-Посадского социально-экономического техникума. Тут тоже не обошлось без помощи читателей Русфонда: вы оплатили такси, чтобы девушка в коляске могла каждое утро добираться от дома до места практики. По ее итогам Варя получит диплом и сможет найти работу, возможно, даже в «Трех сестрах».

О своей новой работе Варя может говорить взахлеб, прямо как героиня в известной комедии: «Галочка, ты не поверишь!..» Только вместо кинорежиссера Якина и его «кикиморы» Варя щебечет о договорах, таблицах и графиках заселения.

— Сегодня заехали новенькие,— тараторит Варя.— Мама с мальчиком, у которого травма позвоночника. Мы подписали договор, у него очень хорошие шансы встать на ноги!

Человеку на коляске не так-то просто найти работу. О том, на какие средства кроме пенсии в 22 тыс. руб. ей жить, Варя задумалась еще несколько лет назад. Приемные родители горячо поддерживали любое ее начинание. Делать маникюр на дому — пожалуйста! Разводить породистых пуделей — да ради бога! Монтировать видео со свадеб — нет проблем! Варя старалась, пыхтела, плакала — не ее, и все тут: «Обожаю своих пуделей Молли и Джонни, но я не могу зарабатывать на них деньги, хоть убейте».

Теперь у нее есть любимое дело. Варя сидит в коляске за столом на ресепшене в центре «Три сестры» прямо у входа. Первое, что видят пациенты,— улыбку Вари. Двух дней ей хватило, чтобы разобраться с документацией и вникнуть во все детали. Наставница Елена и сотрудницы — две Анастасии — очень Варю хвалят.

— Варя ответственная, сердечная, у нее быстрый ум и неуемное желание работать на двести процентов. Она из тех, кто вывернется наизнанку, лишь бы доказать, что она может работать не хуже, а даже лучше, чем коллеги на ногах! — рассказывает старший администратор Елизавета Новикова, принимавшая Варю на практику.

Сама Варя ужасно гордится новым статусом:

— Я же тут все и всех знаю, я лечилась здесь пять лет. Это моя семья. Только теперь я здесь с другой стороны баррикад — это так интересно! Всем новичкам я говорю: «Ничего не бойтесь, вы в надежных руках. Посмотрите на меня, у вас тоже все получится!»

По утрам за Варей в Левково-Грибово приезжает такси.

— Чувствую себя важной птицей,— смеется девушка.— Водитель помогает пересесть с инвалидного кресла в салон и убирает коляску в багажник. Мы час едем до центра и болтаем о работе и жизни как взрослые. Это кайф! Каждый день благодарю людей, которые подарили мне эту сказку. Жаль только, что в мае она закончится…

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Светлана Иванова, корреспондент Русфонда