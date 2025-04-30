Лечиться надо

Национальная ассоциация управленцев в сфере здравоохранения попросила председателя Госдумы Вячеслава Володина включить лечение в список оснований для продления электронной визы иностранцам. В ассоциации полагают, что страна, развивая медицинский туризм, может получить «репутационные дивиденды». В Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг считают предложение избыточным и напоминают, что визиты в Россию с медицинскими целями формально отнесены к деловым поездкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Правительство в апреле внесло в Госдуму законопроект, который позволяет увеличить срок действия единой электронной визы до 120 суток. Поправки к ст. 25.16–1 закона о порядке выезда из России и въезда в страну подготовил МИД. В пояснительной записке говорится, что реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями.

В Национальной ассоциации управленцев в сфере здравоохранения (НАУЗ; объединяет более 500 клиник и их руководителей со всей страны) обратили внимание, что среди оснований для въезда, указанных в пояснительной записке, отсутствует «получение лечения».

Председатель ассоциации Муслим Муслимов направил письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой «рассмотреть возможность внесения изменений в законопроект». «Отечественная система здравоохранения и российские врачи пользуются высокой популярностью и авторитетом во всем мире,— говорится в письме.— Об этом свидетельствует большой поток иностранных граждан, отправляющихся в нашу страну на лечение. Медицинский туризм постепенно занимает все большее место в общем туристическом потоке в нашу страну, что, помимо прочего, благоприятно сказывается на имидже Российской Федерации на международной арене».

Согласно официальным данным Министерства здравоохранения РФ, с начала реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», то есть с 2019 года, медицинскую помощь в России получили около 20 млн иностранных граждан. Наиболее востребованными направлениями оказания медицинской помощи стали профилактические комплексные осмотры, акушерство и гинекология, в том числе и репродуктивные технологии, стоматология, офтальмология, травматология и ортопедия. В федеральных центрах наибольшим спросом у иностранцев пользуются онкология, офтальмология, травматология и ортопедия, нейрохирургия и эндокринология. В июне 2024 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что интерес иностранных граждан к медицинскому туризму в стране растет. Этот сектор, по его словам, привлекает более $1 млрд в год.

Чаще всего на лечение в Россию едут граждане бывших советских республик — Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Украины, Армении, Молдавии, Белоруссии и Латвии.

Председатель комитета по международным отношениям НАУЗ Ирина Салеева добавляет, что пациенты прибывают также из Юго-Восточной Азии, Северной Африки и с Ближнего Востока, но их количество в общей массе не так велико из-за имеющегося языкового барьера. «Не стоит забывать и про вопросы безопасности: под предлогом получения медицинских услуг в страну не должны пробраться нежелательные элементы с радикальной идеологией,— говорит Ирина Салеева.— Правоохранительные органы внимательно за этим следят, о чем красноречиво свидетельствует статистика отказов в визе гражданам Ирака, Афганистана, Пакистана и других государств Азии и Ближнего Востока». Эксперт отмечает, что страна, развивая медицинский туризм, может получить не только прибыль, но и «репутационные дивиденды»: «Это позволяет иностранным гражданам составить впечатление не только о стране в целом, но и о качестве системы здравоохранения».

Медицинский туризм приносит гораздо больше денежных поступлений, чем традиционный «массовый», что было отмечено на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристской организации при ООН в Санкт-Петербурге, указывает президент Ассоциации медицинского туризма и экспорта медицинских услуг Евгений Чернышев. Текущий срок пребывания в России по электронной визе «весьма ограничен» для получения высокотехнологичной медпомощи. «Мы приветствуем предложенный правительством законопроект в части увеличения срока действия единой электронной визы,— говорит господин Чернышев.— Одновременно с этим мы не видим необходимости включения лечения как дополнительного основания для въезда». Он обращает внимание на то, что, согласно ст. 25 действующего закона «О порядке выезда и въезда» и пункту 4 раздела 4 Приказа МИД России «Об утверждении Перечня целей поездок, используемого при оформлении и выдаче виз иностранным гражданам», лечение относится к деловым поездкам.

Наталья Костарнова