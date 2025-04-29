В Екатеринбурге обсудили работу кикшеринга из-за нарушений самокатчиков

Директор департамента транспорта администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков встретился с представителями кикшеринговых компаний, сообщили в мэрии. Поводом для встречи стали нарушения самокатчиков и майские праздники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Игорь Ощепков отметил, что компании не достаточно контролируют сотрудников и пользователей, что нарушает соглашения, заключенные в прошлом году. В частности, самокаты часто паркуются не по правилам, а горожане ездят парами на одном устройстве. «Если ситуация не изменится, мы готовы применить самые суровые меры: от ограничения количества устройств вплоть до полного запрета. Прокуратура уже выступает на нашей стороне»,— заявил он.

Представители бизнеса пообещали устранить проблемы, в частности уточнить работу геолокации, чтобы исключить скопления самокатов у школ. Кроме того, компания «МТС-Юрент» уже наклеила крупные идентификационные номера на 1,4 тыс. самокатов из 5 тыс., что поможет выявлять нарушителей. «Whoosh» сообщил о блокировке 4,3 тыс. аккаунтов за различные нарушения и увеличил штраф за езду вдвоем. Представитель «Яндекса» добавил, что ежедневно компания штрафует около 200 человек, заблокировано 3,6 тыс. аккаунтов несовершеннолетних и еще 300 — по жалобам жителей. 1 мая «Яндекс» планирует подключить систему, которая будет идентифицировать вес катающихся, чтобы отслеживать тех, кто ездит на одном самокате вдвоем.

По данным Госавтоинспекции, с начала года в Екатеринбурге произошло 10 ДТП с участием электросамокатов, в которых пострадали 47 человек. Чаще всего пользователи падали сами или врезались на самокатах.

В завершение встречи Игорь Ощепков вручил представителям компаний карту с зоной полного запрета движения средств индивидуальной мобильности на время празднования Дня Победы. Эти меры распространяются на центральные улицы города и имеют периметр более 3 км. Он также отметил, что наличие или отсутствие инцидентов с самокатами 9 мая станет важным фактором для следующих решений о регулировании работы кикшеринга.

Напомним, в Екатеринбурге более 200 человек обратились за медицинской помощью после начала сезона электросамокатов. Граждане обращались за медицинской помощью с ушибами, ссадинами, переломами и тупыми травмами живота. Кроме того, зафиксирован смертельный случай.

Ирина Пичурина