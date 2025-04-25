Более 200 самокатчиков обратились за медпомощью в Екатеринбурге за месяц

В Екатеринбурге более 200 человек обратились за медицинской помощью после начала сезона электросамокатов, сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За месяц с момента появления самокатчиков на улицах города, граждане обращались за медицинской помощью с ушибами, ссадинами, переломами и тупыми травмами живота. Кроме того, зафиксирован смертельный случай.

Причинами травмирования стали прыжки на бордюры, столкновения с пешеходами и другими самокатчиками. Наибольшее число пострадавших обратились в ЦГБ №7 (более 120 человек), ЦГКБ №23 (20 обращений), ЦГКБ №24 и ГБ №36 (по восемь обращений), ЦГКБ №6 (семь человек).

Статистику подтверждают и в региональном ГИБДД.

Ранее сообщалось, что операторы кикшеринга с начала этого сезона заблокировали более 4,3 тыс. пользователей электросамокатов за нарушения. По словам начальника ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Романа Ярыша, по итогам прошлого года в городе произошло 159 аварий с пострадавшими с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Напомним, в рамках опроса на портале «Госуслуги» более 31% екатеринбуржцев проголосовали за полный запрет на использование электросамокатов в городе. Городские власти приняли итоги опроса к сведению и пообещали не запрещать электросамокаты, а найти «оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса».

Полина Щуцкая