Уфа будет «взаимовыгодно» сотрудничать с Харбином

Вчера в Уфе прошла встреча главы администрации города Ратмира Мавлиева с делегацией из Харбина, КНР. В обсуждении участвовали президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов, вице-мэр Харбина Чжан Цзяньго, представители республиканской власти и ректоры вузов.

По словам господина Мавлиева, участники встречи «заложили фундамент для развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между Уфой и Харбином».

«Для нас открываются хорошие перспективы для совместных проектов в сферах промышленности, экономики, туризма, науки, образования и культуры»,— написал сити-менеджер в своем Telegram-канале, не вдаваясь в подробности.

Уфа активно развивает взаимодействие с КНР, добавил господин Мавлиев. На данный момент заключено четыре соглашения о побратимстве с городами Цицикар, Наньчан, Хэфэй, Шэньян.

Олег Вахитов