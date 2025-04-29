26 человек погибли после подрыва двух автомобилей в Нигерии

Минимум 26 человек погибли после подрыва двух автомобилей самодельным взрывным устройством в северо-восточном штате Борно в Нигерии, сообщили Reuters. Как уточняет агентство, в штате устроили мятеж повстанцы «Боко Харам» (признана террористической организацией на территории РФ).

Выживших доставили в больницу. Reuters уточняет, что автомобили двигались между городами Ранн и Гамбору Нгала, когда случился взрыв.

«Боко Харам» (признана террористической организацией на территории РФ) уже более 15 лет конфликтует с вооруженными силами Нигерии. В агентстве добавили, что члены организации часто используют самодельные взрывные устройства для нападения на мирных жителей и армию.