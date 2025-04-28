Глава РФПИ Дмитриев: Россия настроена на мир

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия имеет сильные позиции и будет отстаивать свои интересы на мировой арене. При этом страна, по его словам, готова идти на компромисс в решении проблем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Россия никогда не должна забывать о своих интересах. А наши интересы — это созидательная позиция. Наша страна находится в кольце дезинформации, поэтому важно донести установки России, чтобы они не были исковерканы... Мы настроены на мир и на позитивное движение вперед»,— сказал господин Дмитриев на марафоне общества «Знание» (цитата по агентству «Интерфакс»).

Он добавил, что США настроены на переговорный процесс более негативно. По словам господина Дмитриева, они относятся с опаской к предложениям России, поэтому до них сложнее донести свою позицию.

25 апреля Reuters опубликовало предложение по мирному соглашению, которое предполагает фактическую заморозку боевых действий и сохранение под контролем России приобретенных ею за время боевых действий территорий. Также, по данным СМИ, США предложили признать Крым российским. Этот пункт Украина отвергла. В результате госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф отказались участвовать в переговорах в Лондоне с европейскими и украинскими коллегами.

Подробнее — в материале «Дональд Трамп уже все решил».

Екатерина Отрашкевич