«Талион Империал» скинул миллиард

В Петербурге за 9 млрд рублей на торги выставлен пятизвездный отель «Талион Империал», которым владеет ГК «Талион» бизнесмена Александра Ебралидзе. Предыдущий аукцион со стартовой ценой в 10 млрд рублей, проходивший месяцем ранее, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Несмотря на знаковость и расположение отеля, что является несомненным плюсом, объект устарел и требует реновации, а возможно, даже реконцепции его площадей и номерного фонда, поэтому скидка в 1 млрд рублей проблемы не решит, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отель «Талион Империал»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Отель «Талион Империал»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комплекс «Талион Империал Отель» в историческом здании по адресу Большая Морская ул., 14, принадлежит обанкротившимся АО «Талион» и ЗАО «Елисеев Палас Отель», связанных с ГК бизнесмена Александра Ебралидзе. Имущество обеих компаний общей площадью 24 тыс. кв. м расположено на едином земельном участке и включает в себя три здания: дворец полицмейстера Николая Чичерина на Невском проспекте, дом Елисеева на набережной Мойки и дом Косиковского на Большой Морской улице.

В лот вошли 16 помещений гостиницы (9,8 тыс. кв. м) и земельный участок (6,8 тыс. кв. м). Прием заявок на него продлится до 6 июня, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Талион Империал Отель» на 89 номеров открылся в реконструированном особняке Елисеева в 2003 году. В гостинице находилось одно из крупнейших в городе казино, которое перестало работать в 2009 году, после запрета игорного бизнеса в России. Так как большую часть прибыли приносил игорный бизнес, у компании возникли сложности с возвратом инвестиций. С 2011 года Александр Ебралидзе несколько раз пытался выручить за отель 12 и 11 млрд рублей, но за такую сумму покупателя на него не нашлось.

В комментарии интернет-газете «Фонтанка» по поводу продажи «Талиона» в 2018 году господин Ебралидзе назвал гостиницу «своей болью», пояснив, что основные его интересы сосредоточены в сфере дерево- и мусоропереработки.

Через два года из-за долга перед банком «Санкт-Петербург» в размере 5,5 млрд рублей управляющее отелем АО «Талион» было признано банкротом. В марте 2025 года имущество компании выставили на торги.

Сам Александр Ебралидзе в 2021 году был арестован по обвинению в присвоении почти 3 млрд рублей, хранившихся в «Констанс-банке». В 2023 году суд признал его виновным, приговорив к трем годам в исправительной колонии общего режима, но ввиду отбытия вышеуказанного срока в СИЗО бизнесмен был освобожден в зале суда.

Партнер NF Group Ольга Широкова считает главным преимуществом отеля «Талион Империал» его расположение. При этом локальный уровень конкуренции в этом месте довольно высокий: в ближайшем окружении (до 15 минут пешей доступности) находится 11 качественных отелей категории «пять звезд» совокупным номерным фондом 1,7 тыс. номеров,— но для объекта в туристической локации это не является риском, поясняет эксперт.

Руководитель филиала IBC Real Estate в Петербурге Сергей Владимиров называет начальную цену лота в 9 млрд рублей очень существенной для петербургского рынка, поэтому для привлечения интереса инвесторов комплекс должен иметь серьезные преимущества.

С одной стороны, это знаковый и известный объект, к несомненным плюсам которого можно отнести его расположение. С другой стороны, отель, являющийся главным объектом в имущественном комплексе, устарел, поэтому очевидна необходимость реновации и, возможно, даже реконцепции его площадей и номерного фонда. Так как с момента первых торгов никаких изменений, которые могли бы привести к продаже, с «Талион Империал» не произошло, скидка в 1 млрд рублей проблемы не решит, рассуждает эксперт.

Владимир Колодчук