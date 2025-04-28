Долги за полцены

«Газпром (MOEX: GAZP) нефть» закрыла книгу заявок по рекордному выпуску дисконтных облигаций. Объем привлечения составил 60 млрд руб. при номинальном объеме в 120 млрд руб. Такие облигации довольно редко появляются на российском рынке. При этом участники рынка не исключают новых размещений таких бумаг на ожиданиях снижения ключевой ставки, однако не ждут массового выхода, так как спрос на них ограничен в основном потребностями управляющих компаний и пенсионных фондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

28 апреля «Газпром нефть» закрыла книгу заявок по двум выпускам биржевых облигаций — дисконтным и с плавающим купоном (флоатер). Больший интерес у инвесторов вызвал пятилетний выпуск дисконтной облигации. По данным двух источников “Ъ” на долговом рынке, суммарный спрос более чем втрое превысил объем предложения. Как итог эмитент разместил выпуск в полном объеме 120 млрд руб. и привлек с учетом 50% дисконта 60 млрд руб. За счет значительного превышения спроса над предложением финальный купон составил 2% годовых против первоначального ориентира 2,5% годовых.

В целом дисконтные бумаги достаточно редки для российского долгового рынка. Из около 500 размещений классических облигаций, прошедших за неполные четыре месяца этого года, дисконтными были лишь два выпуска Сбербанка на 40 млрд руб. по номиналу (объем привлечения 19,4 млрд руб.).

Высокий объем размещения «Газпром нефти» связан с тем, что эмитент готов был заплатить небольшой купон, что повышает доходность инвестиций, тогда как выпуски других эмитентов были без купона.

«Облигации "Газпром нефти" с ориентиром купона 2% и ценой размещения 50% позволяют получить доходность 18,46% годовых»,— оценивает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Основная целевая группа дисконтных бумаг — это управляющие паевыми инвестиционными фондами и пенсионные фонды с длинным горизонтом инвестирования. «Дисконтные бумаги, по сути, минимизируют процентные выплаты для заемщика, а для инвестора нивелируют риск реинвестирования в случае снижения процентных ставок на рынке»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров. «Длинных корпоративных бумаг на российском рынке не так много, и это хороший выпуск для инвесторов, ожидающих снижения ключевой ставки Банком России»,— отмечает старший портфельный управляющий «Ренессанс Капитала» Илья Голубов.

Дисконтные облигации потенциально интересны и тем, что уменьшают налоговые расходы для долгосрочных инвесторов. «Физические лица получают возможность использовать налоговую льготу при владении бумагами свыше трех лет, юрлица откладывают момент выплаты налога на прибыль до погашения»,— отмечает гендиректор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. В случае продажи бумаги ранее трех лет владения у физлиц появится дополнительный НДФЛ из-за амортизации цены таких бумаг.

60 миллиардов рублей привлекла «Газпром нефть» в рамках размещения дисконтных облигаций

Впрочем, инвесторы проявили высокий интерес и к двухлетним флоатерам, которые были размещены в объеме 42,5 млрд руб. (85% от объема). Купон был установлен в размере ключевая ставка + 200 б. п. (против первоначального ориентира 225 б. п.). По традиции ключевыми покупателями флоатеров выступают банки из-за зависимости стоимости их фондирования от ключевой ставки Банка России. «Для пенсионных фондов КС существенной роли не играет, так как пенсионные накопления и пенсионные резервы для УК и НПФ фактически ничего не стоят»,— поясняет Эдуард Джабаров. Эмитенту флоатер выгоден тем, что он не фиксирует текущую высокую ставку на весь срок обращения, экономя на процентных платежах в случае снижения ключевой ставки.

Размещение одновременно облигаций с фиксированным и плавающим купоном «входит в моду».

Из прошедших в апреле «парных» размещений Дмитрий Грицкевич отметил выпуски облигаций ПКБ, «Новых технологий» и «МегаФона». Как отмечает начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков, такая практика «позволяет максимизировать спрос и объем выпуска за счет максимального охвата инвесторов».

Участники рынка не исключают того, что в ожидании перехода Банка России к более мягкой ДКП на рынок с предложением дисконтных облигаций могут выйти новые эмитенты, хотя массового их размещения не ждут. По словам одного из собеседников “Ъ”, можно ожидать сделок и от крупных банков, и от компаний реального сектора. «Мы не получаем массовых запросов от эмитентов на подобный инструмент, в том числе из-за того, что дисконтные бумаги неохотно покупаются банками, которые по-прежнему занимают 60% рынка»,— отмечает Эдуард Джабаров.

Виталий Гайдаев