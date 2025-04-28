Щедрость вопреки нормативам

Котировки акций ВТБ (MOEX: VTBR) обновили годовой максимум на решении набсовета банка выплатить дивиденды впервые за четыре года. При этом ранее топ-менеджмент банка заявлял, что не будет предлагать дивиденды из-за различных негативных факторов — высокой ключевой ставки, введения антициклической надбавки, ужесточения налогового режима. Однако с учетом замедления кредитования, а также на обещаниях пополнить капитал регулятор согласился на масштабные выплаты банка. При этом участники рынка ожидают повышенной волатильности котировок акций ВТБ, в том числе на фоне ожидаемой допэмиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Решение наблюдательного совета ВТБ выплатить первые за четыре года дивиденды привело к стремительному росту котировок акций на Московской бирже. За полчаса они превысили 109 руб., максимального значения с мая 2024 года. Биржа даже была вынуждена вводить дискретные аукционы из-за быстрого роста цены. Даже с учетом коррекции во второй половине дня котировки акций закрылись по итогам основной сессии на отметке 100 руб., что на 14% выше закрытия предыдущих торгов.

При этом объем торгов к 20:00 превысил 58 млрд руб., составив почти 40% от объема торгов акциями из индекса Московской биржи. Да и сам индекс IMOEX прибавил почти 1%, закрепившись выше уровня 3000 пунктов. Вместе с тем котировки акций Сбербанка находятся вблизи значений ноября 2021 года, тогда как стоимость акций ВТБ более чем в два раза ниже значений того периода.

На заседании 28 апреля наблюдательный совет ВТБ впервые с 2021 года рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25,58 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом выплат по привилегированным акциям (принадлежат государству, не обращаются на рынке) объем 274,8 млрд руб. (50% от чистой прибыли по МСФО за 2024 год).

Вместе с тем с конца прошлого года топ-менеджеры публично заявляли, что акционеры могут не дождаться выплат даже с учетом рекордной прибыли. Так, в декабре 2024 года глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters заявил: «Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет». Антициклическая надбавка — это дополнительное требование к нормативам достаточности капитала банков во время активного роста корпоративного кредитования.

В конце февраля 2025 года первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявлял: «Менеджмент будет предлагать не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года в силу беспрецедентного количества одновременно проявляющихся негативных факторов, влияющих на нашу способность наращивать достаточность капитала». Среди негативных факторов он назвал высокую ключевую ставку, введение антициклической надбавки, ужесточение налогового режима и подхода к заблокированным активам.

На изменение позиции менеджмента ВТБ «повлияла новая оценка динамики развития банковского рынка», отметил Дмитрий Пьянов по итогам заседания набсовета.

Он объяснил, что рынок кредитования растет слабее прогноза, а значит, банку требуется меньше капитала. Топ-менеджер отметил, что были проведены консультации с ЦБ, который одобрил выплаты при условии восполнения ВТБ выпадающего капитала.

Вместе с тем Дмитрий Пьянов отметил, что может потребоваться привлечение капитала «взамен того утраченного, который будет связан с выплатой дивидендов». Тем более что достаточность капитала остается одной из главных проблем группы. Как заявил господин Пьянов, выплата дивидендов приведет к снижению достаточности капитала Н20.0 на 1,1 процентного пункта. Согласно отчетности ВТБ по МСФО за первый квартал, Н20.0 уже составлял 9,9%, при этом минимальное значение норматива с 1 июля повышается до 9,25%. Поэтому в банке не исключают проведения допэмиссии акций.

Эксперты отмечают, что отсутствие дивидендов считалось одним из главных недостатков акций ВТБ в глазах инвесторов.

«Поэтому "дивидендный сюрприз", да еще такой крупный, естественно, привел к столь резкой реакции рынка»,— указывает аналитик «Финама» Игорь Додонов. Участники рынка ожидают, что цена на акции банка может продолжить расти в ближайшие дни, однако их волатильность по-прежнему останется высокой. На их стоимость также могут повлиять и параметры вероятной допэмиссии, отмечает господин Додонов. При этом аналитик «БКС Мир инвестиций» Андрей Шаров считает, что банк может пополнять капитал и за счет продажи непрофильных активов, однако «скорость и эффективность этих процессов остаются неопределенными».

Андрей Ковалев, Максим Буйлов