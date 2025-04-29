Сооснователь ЦИПР рассказала, что послужило импульсом для развития российских технологий

Реальное импортозамещение стало главным драйвером цифрой трансформации. Об этом рассказала сооснователь и директор конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) Ольга Пивень в интервью «ъ-events».

2-5 июня 2025 года в Нижнем Новгороде состоится десятая конференция ЦИПР — главное деловое мероприятие по цифровой экономике и технологиям в России. Посетители смогут поучаствовать в хакатонах, питчинг-сессиях и посмотреть выставку NFT-арта.

«Я не верю в глобальную цифровую независимость. Есть цепочки поставок, которые полностью разорвать невозможно. При этом наша экономика сейчас переживают шоковый кризис. Есть такие моменты производственного цикла, которые просто невозможно импортозаместить за два, три года. Те же чипы в том числе. Но работа идет, какие-то процессы постепенно локализуются»,— отметила госпожа Пивень.

«Я все-таки думаю, что ситуация рано или поздно сбалансируется. Но этот отрезок времени, когда компании вынуждены были заниматься не видимым импортозамещением, а реальным — дал очень сильный импульс для развития отечественных технологий»,— заключила госпожа Пивень.

Объем российского рынка промышленного программного обеспечения за 2024 год достиг 60 млрд руб. Рост составил 17,6%, следует из совместного исследования МФТИ, SK Capital и группы ОМЗ «Перспективные технологии». Государство активно поддерживает отрасль, что помогает ускорить замещение ушедших из РФ SAP, Oracle и Microsoft.