Пермские метеорологи называют идущий в Прикамье снегопад самым сильным в XXI веке

Снегопад 28 апреля, скорее всего, станет самым сильным в регионе в XXI веке, сообщает телеграмм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Согласно данным метеорологов, за 12 часов снегопада в Губахе выпало 21 мм снега, Лысьве – 20 мм. В Перми по состоянию на 20.00 на городской метеостанции выпало 22 мм осадков в виде снега (4 мм ночью и 18 мм днем). В Перми пока это самый сильный снегопад в с 27 апреля 2010 года (тогда выпало 23 мм за сутки).

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Последний раз снегопады с количеством осадков больше 20 мм за половину суток отмечались 7 ноября 2019 года (22 мм выпало в Кудымкаре), а на двух и более станциях – 22 апреля 2018 года (в Кудымкаре и Губахе), до этого – 8 октября 2015 года в Губахе и Кунгуре.

Ближайшей ночью ожидается еще до 20 мм осадков на востоке края, таким образом, эти рекорды будут перекрыты, прогнозирует телеграм-канал пермских синоптиков.

Нынешний снегопад, начавшийся в Перми рано утром, парализовал транспортное движение в краевом центре и остановил работу пермского аэропорта.