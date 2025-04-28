Доходы заблудились в лесу

Прошедший год оказался относительно неплохим для крупных российских лесопромышленников. Так, Segezha Group нарастила выручку на 15%, OIBDA — на 8%, а лесозаготовку — на 18%, хотя и увеличила чистый убыток. Но в текущем году участники рынка ожидают ухудшения ситуации из-за слабого спроса, подорожания логистики и снижения цен на ключевых рынках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие лесопромышленного холдинга Segezha Group

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Предприятие лесопромышленного холдинга Segezha Group

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Одна из крупнейших российских лесопромышленных компаний Segezha Group в 2024 году нарастила большинство производственных показателей. Лесозаготовка выросла на 18%, до 8,6 млн кубометров, из которых собственная заготовка составила 67%. Выпуск бумаги увеличился на 12%, до 360 тыс. тонн, пиломатериалов — на 10%, до 2,3 млн кубометров, березовой фанеры — на 6%, до 183 тыс. кубометров.

По данным Segezha Group, за 2024 год средняя мировая цена на пиломатериалы выросла на 2,4%, до $168 за кубометр. Но это существенно меньше, чем в пиковом 2021 году ($284 за кубометр). В группе также указывают на положительную динамику цен на пиломатериалы в первом квартале 2025 года в Китае на фоне снижения уровня складских запасов (на поставки в КНР пришлось 77% продаж пиломатериалов группы в прошлом году). В 2025 году компания планирует нарастить продажи в сегменте и расширить географию поставок.

Однако средние цены на бумагу в прошлом году снизились на 4,5% год к году, до $600 за тонну. Также под давлением находился сегмент фанеры из-за низкого спроса на фоне слабой активности в строительном сегменте и высокой конкуренции на экспортных рынках, отметили в Segezha Group.

Выручка Segezha Group по МСФО увеличилась на 15%, до 102 млрд руб. Основной вклад внес сегмент деревообработки (46,3 млрд руб., рост на 14%). Показатель OIBDA впервые за два года показал положительную динамику, увеличившись на 7,8%, до 10 млрд руб. Чистый убыток вырос на треть, до 22,3 млрд руб., CAPEX сократился на 7%, до 7,2 млрд руб.

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области, 14 апреля: «Все-таки ряд направлений лесопромышленной отрасли сегодня еще находится в таком пограничном состоянии».

Как пояснили в Segezha Group, деньги пошли в основном на поддержание текущей деятельности. Чистый долг на конец периода был на уровне 147,9 млрд руб. против 143,5 млрд руб. кварталом ранее.

В других компаниях сектора также отмечают рост ключевых показателей, но указывают на сложности, с которыми отрасли предстоит столкнуться в 2025 году. «Прошлый год мы закончили с положительным результатом в основном благодаря транспортной субсидии. В этом году при таком курсе юаня и уровне цен на китайском рынке ничего хорошего мы не ждем, особенно в сегменте пиломатериалов»,— пояснил “Ъ” гендиректор «Регион-Лес» Дмитрий Гвоздев.

Он также отметил сильное подорожание логистики в связи с уменьшением импорта из Китая. В этой ситуации он считает необходимым субсидирование перевозок через порты Северо-Запада. Глава комитета архангельского заксобрания Александр Дятлов отмечает, что в 2025 году лимит транспортной субсидии на одно предприятие снижен с 300 млн до 200 млн руб.

Председатель правления Союза лесопромышленников Архангельской области Андрей Зубов говорит, что в прошлом году малые и средние предприятия в основном работали на внутреннем рынке, так как экспорт в Китай и дружеские страны стал рискованным и мало прогнозируемым.

По его словам, с начала этого года ситуация ухудшилась из-за падения цен, роста издержек на логистику, а также роста курса рубля.

Консультант агентства лесопромышленной аналитики WhatWood Игорь Новосёлов подчеркивает, что инфляционная составляющая и увеличение операционных издержек предприятий ЛПК — главные факторы роста производства в денежном выражении. А индексы промышленного производства лесопромышленной продукции в 2025 году, по его словам, все очевиднее сигнализируют о том, что в ЛПК РФ начинает формироваться негативная тенденция, переходящая в рецессию.

Эксперт отмечает отсутствие фундаментальных факторов роста — спроса или цен на экспортных рынках, в том числе в Китае. Укрепление рубля за последние месяцы уводит рентабельность продаж в отрицательную зону, добавляет аналитик. На внутреннем рынке, по его словам, нет основания полагать, что спрос на продукцию ЛПК начнет расти с началом сезона из-за ухода льготных программ ипотечного кредитования, высоких банковских ставок, ужесточения требований в ИЖС и кризиса в строительной отрасли.

Ольга Мордюшенко