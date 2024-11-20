В лесу ищут акции

Крупнейший в РФ лесопромышленный холдинг Segezha Group объявил параметры запланированной в конце лета допэмиссии. Для снижения долга в 143 млрд руб. компания рассчитывает разместить акции на 101 млрд руб. по закрытой подписке. Помимо действующих акционеров и фондов, могут поучаствовать кредиторы, а размещение должно позволить компании вернуться к реализации инвестпроектов и может поддержать падающую стоимость акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лесопромышленный холдинг Segezha Group планирует привлечь до 101 млрд руб., разместив акции по закрытой подписке по 1,8 руб. за бумагу. Параметры размещения 20 ноября одобрил совет директоров, акционеры рассмотрят вопрос 26 декабря. В ходе IPO в апреле 2021 года Segezha привлекла 30 млрд руб., разместив акции по 8 руб. за бумагу. В среду акции Segezha на Московской бирже снизились на 9,78%, до 1,6 руб., капитализация — 25,41 млрд руб.

Сейчас уставный капитал Segezha состоит из 15,69 млрд акций. АФК «Система» принадлежит 62,2%, 4% владеют топ-менеджеры, 24,25% — в свободном обращении. Если допэмиссия в запланированных параметрах будет реализована, уставный капитал может вырасти до 71,8 млрд акций.

Как говорится в сообщении Segezha, участвовать в размещении будут АФК «Система» и ряд внешних инвесторов. По словам источников “Ъ” на рынке, ими могут стать институциональные инвесторы, с которыми ведутся финальные переговоры.

В Segezha уточнили, что в допэмиссии также может участвовать ряд ключевых кредиторов. Окончательные доли акционеров будут зависеть от результатов переговоров со всеми участниками закрытой подписки. «Сторонних рыночных инвесторов в такие сделки обычно не допускают»,— говорит портфельный менеджер. Другой управляющий добавил, что акции Segezha не представляют большого интереса в том числе из-за низких цен на древесину и большого долга.

Михаил Шамолин, экс-президент Segezha Group, в интервью “Ъ” в мае 2024 года Безусловно, есть вопрос довольно большого долга, но вместе с акционерами мы работаем над его реструктуризацией

В «Системе» “Ъ” сообщили, что реализация допэмиссии с участием АФК означает стопроцентную уверенность основного акционера в бизнесе компании и его перспективах. Акционеры Segezha, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу допэмиссии, будут иметь преимущественное право приобретения размещаемых акций.

На привлеченные средства Segezha планирует покрыть часть долга. Согласно отчетности по МСФО, по итогам третьего квартала общий долг Segezha вырос на 3% относительно второго квартала, до 149 млрд руб., чистый долг увеличился на 1,8%, до 143,5 млрд руб. В следующем году компания должна погасить долги примерно на 50 млрд руб. Чистый убыток холдинга в январе—сентябре увеличился на 43%, до 14,9 млрд руб., из-за роста расходов по процентам. Выручка выросла на 19%, до 76 млрд руб., благодаря формированию новой географии поставок и перенаправления ранее выбывших объемов на другие рынки. В Segezha уточнили, что в остающемся после завершения допэмиссии объеме долга будут облигации и кредиты, которые планируется реструктурировать.

В компании рассчитывают, что снижение долговой нагрузки за счет допэмиссии и улучшение рыночной конъюнктуры позволят Segezha сделать «качественный скачок в развитии» и вернуться к реализации ключевых инвестпроектов. Президент Segezha Александр Крещенко отметил, что мощности компании максимально загружены. Источник “Ъ” на рынке добавил, что сокращение долга также может позитивно отразиться на котировках холдинга.

Ольга Мордюшенко