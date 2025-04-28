Сбой в работе электросетей на Пиренеях вызвало редкое атмосферное явление

Причиной сегодняшнего отключения электроэнергии в Испании и Португалии стала неисправность в электросети, вызванная «редким атмосферным явлением». Об этом португальский оператор REN сообщил изданию Sky News.

«По данным REN, из-за экстремальных температур в Испании наблюдались аномальные колебания на линиях очень высокого напряжения. В заявлении сказано, что эти атмосферные колебания вызывают сбои синхронизации между системами. Это привело к последовательным сбоям во всей взаимосвязанной европейской сети»,— пишет издание.

Оператор уточнил, что восстановление работы сети может занять около недели. Электроэнергия отключена в Мадриде, Лиссабоне, Барселоне и других крупных городах. По данным Red Electrica, подача электроэнергии уже восстановлена в некоторых районах севера, юга и запада Испании.

Масштабный сбой в работе электросетей в Испании и Португалии, по данным REN, произошел сегодня, 28 апреля, в 11:33 утра (12:33 мск). Энергосистемы потеряли более 13 ГВт мощности. По ряду оценок, это самый масштабный сбой в новейшей истории Европы. Из-за него отменено несколько рейсов, также приостановлена работа некоторых магазинов. Президент Андалусской автономии даже призвал власти Испании ввести в стране чрезвычайное положение.

Екатерина Отрашкевич