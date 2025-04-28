FT: энергосистемы Испании и Португалии после сбоя потеряли более 10 ГВт мощности

Часть территорий Испании и Португалии сегодня, 28 апреля, днем остались без электричества, сообщает газета Levante. В результате энергосистемы обеих стран потеряли свыше 10 ГВт мощности, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные испанского оператора электросетей. По оценке издания, этот сбой стал одним из самых масштабных в новейшей истории Европы.

Сбой распространился на города Мадрид и Барселона, а также на различные регионы Португалии и граничащие с Испанией районы Франции. Уточняется, что ущерб нанесен миллионам людей. По данным корреспондента ТАСС, в испанской столице почти не работают мобильная связь и мобильный интернет.

Испанское агентство EFE уточнило в социальной сети X, что свет пропал около 12:30 по местному времени (13:30 мск). Причины масштабного сбоя пока неизвестны. При этом техники постепенно восстанавливают электроснабжение на севере и юге Испании, заверила компания-оператор Red Electrica (ее заявление приводит агентство Reuters).