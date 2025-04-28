Выбросы вышли на рынок

Сахалинский климатический эксперимент, стартовавший в этом регионе еще в 2022 году, вошел в фазу практической реализации — состоялась первая сделка купли-продажи единиц выполнения квоты на выбросы парниковых газов. Как сообщило Минэкономики, также впервые зачтено превышение выбросов над установленной предприятию квотой. Предварительный анализ эффективности опробуемых на Сахалине механизмов углеродного регулирования будет проведен в начале августа. Впрочем, их масштабирование на другие регионы ожидается не ранее 2028 года, когда сахалинский эксперимент будет завершен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В РФ стартовала торговля единицами выполнения квот на выбросы парниковых газов (ПГ) — компания «Сахалинэнерго» (группа «РусГидро») продала 384 единицы выполнения квоты муниципальному предприятию «Ногликский водоканал». Сумма сделки не разглашается.

Покупатель в 2024 году превысил квоту, и перед ним встал выбор: заплатить за ее превышение в бюджет региона или компенсировать невыполнение углеродными активами (единицами выполнения квоты или углеродными единицами от реализации климатических проектов), приобретя их у другой компании. Благодаря сделке «Ногликскому водоканалу» зачли в реестре углеродных единиц превышение выбросов над установленной ему квотой.

Напомним, цель сахалинского эксперимента — достижение углеродной нейтральности региона к концу 2025 года (см. “Ъ” от 16 февраля 2022 года). В нем участвует 35 компаний, обязанных сократить выбросы ПГ почти на 160 тыс. тонн СО2-эквивалента.

Один из применяемых инструментов — внедрение квотирования выбросов на период 2024–2028 годов для стимулирования предприятий к сокращению углеродного следа от производственной деятельности. Смысл механизма — компании должны заплатить за превышение квоты. Если же они не выбраны, им начисляются единицы выполнения квоты (1 единица равна 1 т углекислого газа), которые предприятия и могут продать или учесть при «погашении» будущих выбросов.

Как пояснил “Ъ” первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников, Сахалин выполняет роль первого в РФ полигона, на котором создается система рыночного обращения углеродных активов и накапливается опыт регулирования.

По его словам, в ходе эксперимента «не только формируется культура углеродного менеджмента на предприятиях, но и достигаются косвенные экологические эффекты, улучшающие качество жизни людей, в том числе за счет перевода транспорта на чистые виды топлива, газификации объектов энергетики и повышения энергоэффективности в целом». По словам заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова, одна из задач эксперимента — формирование полноценного углеродного рынка с вовлечением в него единиц выполнения квоты.

До 30 июня участники эксперимента должны представить Минэкономики результаты работы по снижению выбросов парниковых газов и начать продавать или покупать единицы сокращений. В ведомстве пояснили, что результаты этих усилий и анализ эффективности механизмов углеродного регулирования будут представлены на международном форуме «Острова устойчивого развития: климатический аспект», который состоится в Южно-Сахалинске 1–2 августа.

Решения о дальнейшем масштабировании механизмов углеродного регулирования на другие регионы будут приниматься в зависимости от эффективности сахалинского эксперимента, а он завершится лишь в 2028 году.

Напомним, о том, что власти сейчас не намерены создавать избыточное давление на бизнес в части климатической повестки, ранее заявлял министр экономики Максим Решетников (см. “Ъ” от 17 февраля). Так что пока в РФ продолжат тестировать «мягкую модель» регулирования, предполагающую реализацию промышленниками добровольных климатических проектов без установления квот.

Анна Королева