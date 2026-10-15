Пять человек погибли при ударе хуситов по президентскому дворцу в Адене
Пять человек погибли в Йемене при ударе хуситов по президентскому дворцу в городе Аден. Еще 16 человек были ранены. Об этом сообщает YemenOnline со ссылкой на Министерство здравоохранения и населения страны.
По данным министра здравоохранения Касема Мохаммеда Бахайбаха, на место происшествия были направлены экстренные службы и медицинские бригады для эвакуации пострадавших. Как сообщает Al Arabiya, премьер Йемена и члены правительства не пострадали.
Министр информации Муаммар аль-Эриани уточнил в соцсети X, что среди погибших и раненых есть охранники и сотрудники персонала дворца. Премьер-министр страны Шайа аль-Зиндани заявил, что обстрел был осуществлен хуситами с применением баллистических ракет.
Официальный представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа подтвердил нанесение ударов по Адену, назвав целью военные объекты Саудовской Аравии. По его словам, любые силы и объекты саудовской коалиции рассматриваются движением в качестве законных целей.