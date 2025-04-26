Хуситы заявили о пострадавших россиянах при ударе США по Йемену

Министр иностранных дел движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) Джамаль Амир заявил, что при ударе США по порту Рас-Иса на западе Йемена пострадали три российских моряка — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин. По его словам, они получили ранения разной степени тяжести. Моряков подобрала служба береговой охраны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adel Al Khader / Reuters Фото: Adel Al Khader / Reuters

«Вчера американские агрессивные налеты были направлены на судно, стоявшее в порту Рас-Иса, с целью помешать ему выгрузить партию нефти. В результате трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести»,— написал Джамаль Амир в соцсети X. Власти России не подтверждали информацию о пострадавших россиянах в результате удара США по Йемену.

Как добавил Джамаль Амир, США продолжают хаотичные бомбардировки по Йемену. По его словам, под атаки попадают не военные объекты, а «все, что связано с экономикой».

В марте президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против йеменских хуситов. Он заявлял, что атаки продолжатся до тех пор, пока движение не перестанет представлять угрозу для судоходства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент США в ударе».