Матчи теннисного турнира в Мадриде перенесены из-за отключения электричества

Сегодняшние матчи Mutua Madrid Open — объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом €16 млн — отменены из-за отключения электричества в столице Испании. Об этом сообщила пресс-служба организаторов соревнований.

В мужском турнире матч сегодня, 28 апреля, должен был провести Карен Хачанов. У россиянина, занимающего в рейтинге ATP 25-ю строчку, был запланирован матч против 12-й ракетки мира американца Томми Пола.

В женском были отменены матчи с участием трех россиянок: Дианы Шнайдер (13-я в мире) против польки Иги Швёнтек (2), Анастасии Потаповой (39) против украинки Марты Костюк (36), Екатерины Александровой (22) против японки Моюки Утидзимы (56). Первая ракетка России Мирра Андреева успела сыграть до блэкаута: она в двух сетах оказалась сильнее Юлии Стародубцевой (99).

Сегодня днем, 28 апреля, часть территорий Испании и Португалии остались без электричества. После сбоя энергосистемы обеих стран потеряли около 10 ГВт мощности. В Валенсии и Мадриде перестало работать метро. Во всей Испании перестали работать светофоры. Причины отключения электричества пока неизвестны.

Таисия Орлова