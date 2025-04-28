Стадион в воронежском Павловке отремонтирует «Дон-строй» за 40 млн рублей

По итогам конкурса на капремонт стадиона «Юность» в воронежском райцентре Павловск подрядчиком выбрали местное ООО «Дон-строй» Владимира Калинина. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Цена контракта составила 40 млн руб. Источник финансирования — облбюджет и бюджет Павловского района. Компания единственная подала заявку на участие в конкурсе.

Работы необходимо выполнить до 15 ноября 2025 года. Подрядчику предстоит обновить покрытие площадок, отремонтировать ограждения, закупить спортивное оборудование.

По данным Rusprofile, ООО «Дон-строй» зарегистрировано в Павловске Воронежской области в 2010 году для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и владелец — Владимир Калинин. Выручка общества в 2024 году составила 1,5 млрд руб., а чистая прибыль — 20 млн руб. С июля 2011 года компания получила 317 госконтрактов на 10,4 млрд руб. в сумме.

В начале апреля «Дон-строй» получил подряд на первый этап благоустройства набережной в воронежском райцентре Павловск за 111,2 млн руб.

Егор Якимов