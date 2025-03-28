В Воронежской области ищут подрядчика для капремонта стадиона за 40 млн рублей

Муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и дополнительного образования Павловского муниципального района» объявило конкурс на капремонт стадиона «Юность» в воронежском райцентре Павловск. Начальная цена контракта — 40,1 млн руб. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Срок проведения работ на объекте на проспекте Революции, 100 — до 15 ноября 2025 года. Подрядчику предстоит обновить покрытие площадок, отремонтировать ограждения, закупить спортивное оборудование.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля, итоги подведут 18 апреля.

О проекте реконструкции Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова