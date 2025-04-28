Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских

Восстановительные работы стартовали на усадьбе Баратынских на улице Горького, дом 25/28. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских

В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

На объекте планируется демонтаж старой обшивки фасада, укрепление основания и проведение инженерных работ по укреплению конструкции дома.

Строительство здания началось в 1836 года.Сейчас в нем расположен литературный музей Е.А. Боратынского. С 1869 по 1918 года в усадьбе проживали три поколения потомков поэта.

Дарья Сайфиева

Новости компаний Все