Восстановительные работы стартовали на усадьбе Баратынских на улице Горького, дом 25/28. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия В центре Казани началась реконструкция усадьбы Баратынских

Фото: Пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия

На объекте планируется демонтаж старой обшивки фасада, укрепление основания и проведение инженерных работ по укреплению конструкции дома.

Строительство здания началось в 1836 года.Сейчас в нем расположен литературный музей Е.А. Боратынского. С 1869 по 1918 года в усадьбе проживали три поколения потомков поэта.

Дарья Сайфиева