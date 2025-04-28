В Нижнем Новгороде задержали проректора НГЛУ по делу экс-ректора

Проректор по науке и стратегическому развитию Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Анна Чанчина задержана на рабочем месте. Об этом сообщили «РИА Новости» в отделении Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Уточняется, что задержание Анны Чанчиной связано с делом экс-ректора НГЛУ Жанны Никоновой. Его возбудили в феврале 2025 года.

В пятницу Жанне Никоновой продлили арест до 26 мая. Ее коллегу, директора Института непрерывного образования НГЛУ Юлию Чичерину, перевели под домашний арест до 26 июня. Обеих обвинили в превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, Жанна Никонова и Юлия Чичерина забирали себе часть премий, выписанных сотрудникам университета. Общий ущерб превысил 1 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Премиум-арест».