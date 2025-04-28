В «Налог-сервисе» выявили коррупцию

Как стало известно «Ъ», Басманный райсуд Москвы санкционировал арест гендиректора подведомственного Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева. Оба фигуранта подозреваются следствием в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

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Фото: ФНС Роман Филимошин

Фото: ФНС

Ходатайства ГСУ СКР об аресте Романа Филимошина и Дмитрия Шалаева с небольшим интервалом рассмотрела судья Басманного суда Евгения Николаева. В обоих случаях оснований отказать следователю и поддержавшему его прокурору в избрании обоим фигурантам самой строгой меры пресечения она не нашла.

«Налог-сервис» был зарегистрирован в 2001 году, а с 2011 года его учредителем значится ФНС. Роман Филимошин и Дмитрий Шалаев руководителями этой организации стали в 2013 году.

О гендиректоре ФКУ Филимошине известно, что ранее он занимал аналогичную должность во ФГУП «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ», являющемся крупнейшим в России госпредприятием, осуществляющим землеустроительные и кадастровые работы, а также техническую инвентаризацию объектов недвижимости, проектирование и инженерные изыскания.

На сайте ФКУ «Налог-сервис» говорится, что оно было создано «в целях оптимизации бизнес-процессов ФНС и осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности ФНС и ее территориальных органов» (в регионах действуют 82 филиала ФКУ). Помимо этого «Налог-сервис» отвечает за массовую печать и рассылку налоговых уведомлений, централизованный ввод данных налоговой и бухгалтерской отчетности, работу контакт-центра, архивное хранение документов и др.

Войдя в структуру ФНС, «Налог-сервис» стал регулярным участником госзакупок в качестве заказчика разного рода услуг и товаров. Одними из крупнейших поставщиков ФКУ являются ФГУП «Почта России», ООО «Рубитех», ООО «Системный софт».

Только последние две фирмы с 2020-го по конец 2024 года поставили «Налог-сервису» различное оборудование для автоматической обработки данных, а также оказали услуги по его обслуживанию и ремонту почти на 70 млрд руб. Всего же начиная с 2012 года объем закупленных ФКУ «Налог-сервис» товаров и услуг составил почти 236 млрд руб.

Источник «Ъ» утверждает, что уголовное дело в отношении Романа Филимошина и Дмитрия Шалаева якобы связано как раз с получением ими взятки от одного из деловых партнеров за продолжение сотрудничества с его компанией.

В самом ФКУ «Налог-сервис» комментировать ситуацию с арестом своих руководителей не стали. Воздержались от какой-либо конкретики и в силовых структурах.

Олег Рубникович