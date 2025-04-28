Дропам ужесточат наказание

Дропперов ждет уголовная ответственность. Правительство подготовило поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), которые предполагают наказание до шести лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Дропперами называют людей, которые под влиянием злоумышленников или за вознаграждение оформляют или передают свои банковские карты мошенникам. Из-за этого отследить движение денег становится сложнее. Новые правки в статью добавляют существенное условие для обвинения: передача личной карты должна быть сделана с корыстными целями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

И этот нюанс ставит под вопрос всю предыдущую судебную практику, связанную с дропперами, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов: «Законопроект крайне спорный, потому что первый вопрос, который возникает: а как быть с теми, кто за последние три-четыре года уже был осужден по нынешней редакции 187-й статьи Уголовного кодекса за передачу банковских карт? То есть мы признаем, что они все были осуждены незаконно? Эти нововведения предполагают появление корыстного мотива, но и раньше у нас, как правило, добивались от дропов признаний о том, что они за эту карточку получили 3-5 тыс. руб. Мы в свое время собирали статистику по ст. 187, у нас каждый год по стране росло число осужденных по ней. Эта статья в последнее время стала очень популярна».

С прошлого лета российские банки обязаны проверять все переводы граждан на мошенничество и приостанавливать их, если информация о получателе средств содержится в базе подозрительных операций ЦБ. Такая пауза длится два дня. Это помогло кредитным организациям за прошлый год заблокировать 700 тыс. счетов дропперов. Еще одной мерой борьбы может стать ограничение на количество банковских карт на одного пользователя, сообщала ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, такой лимит предотвратит массовый, веерный выпуск пластика.

Однако зачастую люди становятся дропами по незнанию, мошенники используют их втемную, и уголовное наказание для таких нарушителей кажется чрезмерным, говорит руководитель управления противодействия мошенничеству компании «Свой Банк» Сергей Игошин: «Мне кажется, это стрельба все-таки из пушки по воробьям, потому что человек садится на два года за то, что передал карту третьему лицу за вознаграждение, или его просто обманули путем привлечения легкого заработка.

По факту никто же не говорит "вы передаете карту для мошеннических действий", а говорят, мол, есть заработок, надо оформить на себя карту. То есть люди не осознают, что они делают. А если люди не осознают, что они делают, сажать их на какой-то реальный срок, ну, мне кажется, это странно. Возникнет большой общественный резонанс, потому что их выгода 10 тыс. руб. Но вводить административную ответственность или условные сроки будет лучше, чем не делать ничего. Потому что сейчас, к сожалению, мы никак не можем побороть дропов, потому что нет никакой ответственности».

Уже сейчас в законодательстве есть около 30 различных мер, связанных с дропами и так называемыми дропповодами. Как заявили «Ведомостям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, перед властями стоит цель создать многоуровневую систему, чтобы минимизировать риски для населения и усложнить преступникам вывод денег. До сих пор организаторы преступных схем могли легко избегать наказания, говорит руководитель департамента защиты от мошенничества компании F6 Дмитрий Ермаков: «Дропперство из каких-то точечных мошеннических кейсов перешло уже в отдельную отрасль, когда различные криптообменники используют дропперов в промышленных масштабах, пишут инструкции, как ими пользоваться и так далее.

Поэтому проблема остается как со стороны непосредственно мошенничества, когда у нас обычных граждан обманывают и на карты дропперов выводят, так и со стороны сервисов, которые позволяют, так скажем, обналичивать незаконно средства. В то же время сейчас достаточно активно развиваются различные бесконтактные платежи. Первый момент, что можно в целом скомпрометировать какого-то легитимного пользования, угнать его карточку и ее использовать как карту дропа. Второй момент — доказательная база в целом.

Все дропперы, когда их задерживают у банкоматов, или лица, которые как-то продали свои карты, говорят, что они просто карту потеряли, и доказать это все достаточно сложно, в том числе и факт передачи денег.

Снизит ли это количество подобных преступлений? Если говорить про юрлиц, там стоимость дропперских кар и маржинальность достаточно высокие. Поэтому мошенники продолжат этим заниматься, просто вводя людей в заблуждение, что им выгодно съездить в торговый центр, пройтись по пяти-шести банкам, открыть эти карточки и получить сразу же 100 тыс. руб., какую-то юридическую поддержку в случае чего они окажут. Но, честно говоря, я на своей практике не помню прецедентов, чтобы дроповодов как-то привлекали к ответственности».

В прошлом году, по данным Центробанка, мошенники похитили со счетов россиян 27,5 млрд руб. Это почти на 75% больше, чем было в 2023 году.

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Светлана Белова