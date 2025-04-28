Арестован экс-замглавы управления имуществом спецпроектов Минобороны

Следственный комитет России сообщил об аресте бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России (ФГАУ УИСП) Олега Васенина. В отношении него возбудили уголовное дело о хищении госимущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Следствие установило, что в 2022 году Минобороны в рамках гособоронзаказа заключило контракт на приемку вторичного сырья с ООО «Транслом». Контролировать исполнение контракта поручили Олегу Васенину. В 2022–2023 годах он предоставил ложные данные о цене вторсырья, тем самым похитив свыше 240 млн руб.

На сайте ФГАУ УИСП утверждается, что учреждение выполняет работы в сфере социальной защиты военнослужащих, гражданского персонала ВС РФ и сотрудников Минобороны. В частности, управление реализует проекты по строительству и ремонту жилья, занимается управлением имуществом Минобороны. Также организация участвует в проектах по военно-патриотическому воспитанию.

Никита Черненко