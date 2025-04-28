В 2025 году в Агрызском районе Татарстана планируют создать новый промышленный парк площадью за 350 млн руб. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Агрызе планируют создать промышленный парк за 350 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Агрызе планируют создать промышленный парк за 350 млн рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Общая площадь промпарка составляет 9,6 га. По данным ООО «Унипарк», 8,6 га территории будет выделено под размещение предприятий. Первыми резидентами станут компании из Удмуртии, специализирующиеся на мобильном станкостроении и металлообработке.

По словам главы Агрызского района Ленара Нургаянова, эти предприятия уже выразили готовность арендовать производственные площади, и сейчас идет поиск инвесторов, которые смогут построить необходимые объекты и сдать их в аренду.

Артём Дергунов