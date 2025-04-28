Силуанов посоветовал читать Гоголя и Чехова для знакомства с финансами

Глава Минфина Антон Силуанов рекомендовал читать российскую классику для знакомства со сферой финансов. По его словам, много информации по этой теме можно найти в произведениях Николая Гоголя «Ревизор» и «Мертвые души», а также в пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».

«У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику»,— сказал Антон Силуанов на открытой лекции для школьников (цитата по «РИА Новости»).

На лекции господин Силуанов также сказал, что для работы в Минфине необязательно оканчивать финансовый вуз. По его словам, главное — быть творчески мыслящим человеком и понимать векторы развития экономики. Он добавил, что среди финансистов много людей с техническим образованием.