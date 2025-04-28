Главу вологодского роддома оштрафовали за отказ в проведении аборта

Суд в Вологодской области оштрафовал и. о. главврача Вологодского городского родильного дома на 15 тыс. руб. за отказ в проведении аборта 39-летней жительнице Вологды. Врачи стационара отказали женщине в процедуре, сославшись на устный приказ регионального минздрава «о запрете проведения абортов» в области, следует из материалов дела, опубликованных пресс-службой суда. Для проведения операции женщине пришлось ехать в Ярославль.

Главврач оштрафована в соответствии с ч. 2 ст. 19.20 КоАП (осуществление деятельности с нарушением требований). Имя врача в материалах суда не приводится. В соцсетях больницы в качестве и. о. главного врача указана Людмила Горюнова.

В Вологодской области лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций. В феврале 2025 года губернатор региона Георгий Филимонов призвал руководителей клиник «полностью отказаться» от лицензий на аборты. Он добавил, что «исключениями» могут быть «медицинские противопоказания и беременность после преступных действий в отношении женщин».

В том же месяце депутат Госдумы Алексей Канаев (ЕР) обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить медучреждения региона на случаи незаконных отказов в проведении абортов. Последовавшая прокурорская проверка выявила шесть случаев «незаконного отказа в предоставлении медицинской услуги» и один случай «необоснованного направления на процедуру в другое медучреждение». В частности, в Генпрокуратуре сообщили о составлении протокола в отношении главврача вологодского роддома.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вологодские больницы незаконно сбавили аборты».

Полина Мотызлевская