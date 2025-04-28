Загрязненный песок с пляжей Кубани отказались принимать в Астраханской области

Компания по утилизации отходов «Южный город» не сможет принять замазученный песок с побережья Кубани из-за отсутствия необходимых перерабатывающих мощностей. Об этом сообщили в Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АТОР Фото: АТОР

Генеральный подрядчик компании «Южный город» действительно планировал принять загрязненный песок, соответствующий контракт был заключен с министерством ГО и ЧС Кубани и опубликован на сайте Госзакупок.

Отходы с побережья Кубани планировали вывезти по трем адресам в поселок Трусово, а также в Астрахань.

«Однако после изучения мощностей компании и возможных объемов переработки песка, правительство Астраханской области обратилось за поддержкой в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой не допустить привоза данного песка в регион и было услышано. В течение суток с подрядчиком будет подписано дополнительное соглашение об исключении Астраханской области из контракта»,— сообщили в Службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Контракт почти на 145,5 млн руб. планировали исполнить до 18 декабря 2025 года.

Саркис Айвазян