Трамп переключился на новый канал
США не хотят платить за транзит через Суэц
Президент Дональд Трамп потребовал, чтобы военным и коммерческим судам США разрешили бесплатно проходить через Суэцкий канал. Каир пока не дал согласия на то, чтобы американские корабли имели такие льготы. Но ситуация вокруг другого стратегически важного пути — Панамского канала — указывает на то, что к Египту могут быть применены меры давления, если он откажется пойти на уступки.
Корабли проходят по Суэцкому каналу
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
О необходимости разрешить торговому и военному флоту США беспошлинный проход через контролируемый Египтом Суэцкий канал Дональд Трамп заявил 27 апреля в соцсети Truth Social. И заодно напомнил уже звучавший тезис о том, что для американских судов не должно быть таможенных барьеров и при проходе через Панамский канал, соединяющей Атлантический и Тихий океаны. «Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки»,— отметил американский лидер. Господин Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио уже получил поручение «немедленно разобраться с этой ситуацией».
Вопрос о Суэцком канале возник в публичной риторике президента США впервые.
Однако, по данным издания «Аль-Араби аль-Джадид», тема свободного прохода американских военных и коммерческих судов через него была поднята еще во время телефонного разговора, который состоялся между господином Трампом и его египетским коллегой 1 апреля. Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе этой беседы идею беспошлинного движения через Суэц не поддержал, предложив американскому коллеге вместо этого заняться стабилизацией судоходства в Красном море, которое с 2023 года было нарушено из-за активности йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).
До того момента, как хуситы начали атаковать суда, проходящие вблизи Аравийского полуострова, на Суэцкий канал приходилось примерно 12% мировой морской торговли. После того как в 2023 году йеменское движение стало блокировать международное судоходство, чтобы поддержать группировку «Хамас» в секторе Газа, трафик через морской путь, соединяющий Средиземное море с Красным, снизился на 85%. И из-за того, что судоходные компании в целях безопасности стали строить более длинный маршрут, избегая Красного моря, Каир ежемесячно теряет почти $800 млн.
В связи с этим идея господина Трампа выглядит как очередной вызов и без того хрупкому экономическому положению североафриканского союзника США.
«Я не знаю, на каком основании президент Трамп требует, чтобы американским судам, как коммерческим, так и военным, было разрешено свободно проходить через Суэцкий канал,— заявил египетский депутат Мустафа Бакри.— На мой взгляд, причина только одна — это американская политика травли и попытка шантажа суверенных государств. Это открытый акт воровства и обложения данью независимой страны—члена ООН».
Господин Бакри подчеркнул, что даже начатая в ночь на 15 марта операция США против хуситов преследует цель не стабилизировать Йемен или мировое судоходство. «Истинная цель — милитаризация Красного моря и установление контроля над ним, господство над Баб-эль-Мандебским проливом. И теперь Трамп это подтверждает»,— резюмировал законодатель.
С момента вступления в должность 20 января 2025 года господин Трамп активно выступал за беспрепятственный доступ США к Панамскому каналу и даже поручил Пентагону подготовить военные сценарии для того, чтобы добиться этой цели в случае необходимости. Главным мотивом американского лидера стала борьба против доминирования Китая в секторе морских перевозок, которая, по мнению Белого дома, наносит ущерб американским интересам. Как итог, 4 марта гонконгская компания CK Hutchison согласилась продать американским инвесторам свою долю в портах по обе стороны Панамского канала.
Что касается заявлений господина Трампа по Суэцкому каналу, то они тоже звучат в «китайском» контексте. Китай и Египет начали в середине этого месяца масштабные военно-воздушные учения под названием «Орлы цивилизации-2025».
Это первые совместные военные маневры двух государств в воздухе, которые, как отмечали представители египетских вооруженных сил, проводятся для «обмена опытом и повышения квалификации».
Другой вопрос, хватит ли у Каира ресурсов, чтобы устоять под возможным давлением Вашингтона. Ежегодно США направляют Египту примерно $1,5 млрд помощи, значительная часть которой приходится на программу иностранного военного финансирования (FMF), свидетельствуют подсчеты исследовательской службы Конгресса. Заморозка даже части этих средств может болезненно сказаться на положении североафриканского государства.