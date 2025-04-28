Трамп переключился на новый канал

Президент Дональд Трамп потребовал, чтобы военным и коммерческим судам США разрешили бесплатно проходить через Суэцкий канал. Каир пока не дал согласия на то, чтобы американские корабли имели такие льготы. Но ситуация вокруг другого стратегически важного пути — Панамского канала — указывает на то, что к Египту могут быть применены меры давления, если он откажется пойти на уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Корабли проходят по Суэцкому каналу

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Корабли проходят по Суэцкому каналу

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

О необходимости разрешить торговому и военному флоту США беспошлинный проход через контролируемый Египтом Суэцкий канал Дональд Трамп заявил 27 апреля в соцсети Truth Social. И заодно напомнил уже звучавший тезис о том, что для американских судов не должно быть таможенных барьеров и при проходе через Панамский канал, соединяющей Атлантический и Тихий океаны. «Эти каналы не существовали бы без Соединенных Штатов Америки»,— отметил американский лидер. Господин Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио уже получил поручение «немедленно разобраться с этой ситуацией».

Вопрос о Суэцком канале возник в публичной риторике президента США впервые.

Однако, по данным издания «Аль-Араби аль-Джадид», тема свободного прохода американских военных и коммерческих судов через него была поднята еще во время телефонного разговора, который состоялся между господином Трампом и его египетским коллегой 1 апреля. Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе этой беседы идею беспошлинного движения через Суэц не поддержал, предложив американскому коллеге вместо этого заняться стабилизацией судоходства в Красном море, которое с 2023 года было нарушено из-за активности йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы).

До того момента, как хуситы начали атаковать суда, проходящие вблизи Аравийского полуострова, на Суэцкий канал приходилось примерно 12% мировой морской торговли. После того как в 2023 году йеменское движение стало блокировать международное судоходство, чтобы поддержать группировку «Хамас» в секторе Газа, трафик через морской путь, соединяющий Средиземное море с Красным, снизился на 85%. И из-за того, что судоходные компании в целях безопасности стали строить более длинный маршрут, избегая Красного моря, Каир ежемесячно теряет почти $800 млн.

В связи с этим идея господина Трампа выглядит как очередной вызов и без того хрупкому экономическому положению североафриканского союзника США.

«Я не знаю, на каком основании президент Трамп требует, чтобы американским судам, как коммерческим, так и военным, было разрешено свободно проходить через Суэцкий канал,— заявил египетский депутат Мустафа Бакри.— На мой взгляд, причина только одна — это американская политика травли и попытка шантажа суверенных государств. Это открытый акт воровства и обложения данью независимой страны—члена ООН».

Господин Бакри подчеркнул, что даже начатая в ночь на 15 марта операция США против хуситов преследует цель не стабилизировать Йемен или мировое судоходство. «Истинная цель — милитаризация Красного моря и установление контроля над ним, господство над Баб-эль-Мандебским проливом. И теперь Трамп это подтверждает»,— резюмировал законодатель.

С момента вступления в должность 20 января 2025 года господин Трамп активно выступал за беспрепятственный доступ США к Панамскому каналу и даже поручил Пентагону подготовить военные сценарии для того, чтобы добиться этой цели в случае необходимости. Главным мотивом американского лидера стала борьба против доминирования Китая в секторе морских перевозок, которая, по мнению Белого дома, наносит ущерб американским интересам. Как итог, 4 марта гонконгская компания CK Hutchison согласилась продать американским инвесторам свою долю в портах по обе стороны Панамского канала.

Что касается заявлений господина Трампа по Суэцкому каналу, то они тоже звучат в «китайском» контексте. Китай и Египет начали в середине этого месяца масштабные военно-воздушные учения под названием «Орлы цивилизации-2025».

Это первые совместные военные маневры двух государств в воздухе, которые, как отмечали представители египетских вооруженных сил, проводятся для «обмена опытом и повышения квалификации».

Другой вопрос, хватит ли у Каира ресурсов, чтобы устоять под возможным давлением Вашингтона. Ежегодно США направляют Египту примерно $1,5 млрд помощи, значительная часть которой приходится на программу иностранного военного финансирования (FMF), свидетельствуют подсчеты исследовательской службы Конгресса. Заморозка даже части этих средств может болезненно сказаться на положении североафриканского государства.

Нил Кербелов