Трамп потребовал бесплатного прохода по Суэцкому и Панамскому каналам для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Панамский и Суэцкий каналы не существовали бы без вмешательства американцев. Поэтому он потребовал бесплатного прохода американских военных и коммерческих судов по ним.

«Я поручил госсекретарю Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и закрепить ее!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Каналы взимают плату, которая рассчитывается в зависимости от размеров судов, их тоннажа, типа и других параметров. В апреле министр обороны страны Пит Хегсет заявлял, что США и Панама согласовали рамочный договор о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей через Панамский канал.

До этого президент США не раз обвинял Панаму в том, что она передает контроль над каналом Китаю. Он заявлял о необходимости любыми способами вернуть беспрепятственный доступ к судоходному маршруту, и не исключал применение силы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Америка дует на воду».