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Коммерсантъ FM
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Трамп потребовал бесплатного прохода по Суэцкому и Панамскому каналам для США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Панамский и Суэцкий каналы не существовали бы без вмешательства американцев. Поэтому он потребовал бесплатного прохода американских военных и коммерческих судов по ним.

«Я поручил госсекретарю Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и закрепить ее!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Каналы взимают плату, которая рассчитывается в зависимости от размеров судов, их тоннажа, типа и других параметров. В апреле министр обороны страны Пит Хегсет заявлял, что США и Панама согласовали рамочный договор о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей через Панамский канал.

До этого президент США не раз обвинял Панаму в том, что она передает контроль над каналом Китаю. Он заявлял о необходимости любыми способами вернуть беспрепятственный доступ к судоходному маршруту, и не исключал применение силы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Америка дует на воду».

Фотогалерея

История строительства Панамского канала

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В 1879 году была предпринята первая попытка строительства cудоходного пути на Панамском перешейке. Проект принадлежал французскому инженеру Фердинанду Лессепсу, который до этого руководил работами по строительству Суэцкого канала в Египте

В 1879 году была предпринята первая попытка строительства cудоходного пути на Панамском перешейке. Проект принадлежал французскому инженеру Фердинанду Лессепсу, который до этого руководил работами по строительству Суэцкого канала в Египте

Фото: AP

Под председательством Лессепса была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. Компания выкупила у инженера Уайза концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Колумбии в 1878 году

Под председательством Лессепса была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. Компания выкупила у инженера Уайза концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Колумбии в 1878 году

Фото: AP / Panama Canal Commission

1 февраля 1881 года началось строительство канала. Он должен был пролегать на уровне моря, без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей Верагуа и Сан-Блас предполагалось проложить тоннель. Первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн

1 февраля 1881 года началось строительство канала. Он должен был пролегать на уровне моря, без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей Верагуа и Сан-Блас предполагалось проложить тоннель. Первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн

Фото: AP

К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн, однако выполнена была только треть работ. Компания постоянно выпускала новые облигации, привлекая инвесторов, однако неверно рассчитанный проект и невозможность справиться с болезнями рабочих — малярией и желтой лихорадкой, серьезно осложняли строительство

К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн, однако выполнена была только треть работ. Компания постоянно выпускала новые облигации, привлекая инвесторов, однако неверно рассчитанный проект и невозможность справиться с болезнями рабочих — малярией и желтой лихорадкой, серьезно осложняли строительство

Фото: Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine

В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности во Франции через несколько лет разгорелся скандал, в результате которого обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Скандал привел к политическому кризису и падению правительства Франции. В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала

В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности во Франции через несколько лет разгорелся скандал, в результате которого обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Скандал привел к политическому кризису и падению правительства Франции. В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала

Фото: AP

В 1902 году США заявили о намерениях построить конкурентный канал в Никарагуа и приняли соответствующий билль, после чего французская компания по строительству Панамского канала была продана правительству США за $40 млн

В 1902 году США заявили о намерениях построить конкурентный канал в Никарагуа и приняли соответствующий билль, после чего французская компания по строительству Панамского канала была продана правительству США за $40 млн

Фото: AP

В начале 1903 года Колумбия и США подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала, за что США согласились единовременно выплатить $10 млн и затем по истечении 9 лет ежегодно выплачивать по $250 тыс. при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала

В начале 1903 года Колумбия и США подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала, за что США согласились единовременно выплатить $10 млн и затем по истечении 9 лет ежегодно выплачивать по $250 тыс. при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала

Фото: Panama Canal Commission

4 ноября 1903 года француз Бюно-Варилья, возглавивший сепаратистское движение Панамы за отделение от Колумбии, при содействии военного флота США осуществил восстание в стране. 18 ноября того же года США договорились уже с новообразованным правительством Панамы о вечной аренде зоны канала. 26 февраля 1904 года территория, прилегающая к каналу, в 1,4 тыс. кв. км и с населением 14,5 тыс. человек была присоединена к Соединенным Штатам и названа «Зоной Панамского канала»

4 ноября 1903 года француз Бюно-Варилья, возглавивший сепаратистское движение Панамы за отделение от Колумбии, при содействии военного флота США осуществил восстание в стране. 18 ноября того же года США договорились уже с новообразованным правительством Панамы о вечной аренде зоны канала. 26 февраля 1904 года территория, прилегающая к каналу, в 1,4 тыс. кв. км и с населением 14,5 тыс. человек была присоединена к Соединенным Штатам и названа «Зоной Панамского канала»

Фото: Reuters / Alberto Lowe

Согласно официальным сведениям, стройка обошлась американцам в $375 млн. В ней участвовали 70 тыс. рабочих, около 5,6 тыс. человек погибли при строительстве

Согласно официальным сведениям, стройка обошлась американцам в $375 млн. В ней участвовали 70 тыс. рабочих, около 5,6 тыс. человек погибли при строительстве

Фото: AP / Arnulfo Franco

15 августа 1914 года через Панамский канал прошло первое судно. 12 июня 1920 года состоялось официальное открытие. Петербургский журнал «Искры» сообщал по поводу завершения строительства: «Президент Вильсон в Вашингтоне нажал электрическую кнопку, соединенную кабелем с местом последних работ на Панамском канале. Одновременно от электрической искры вспыхнуло до тысячи пудов динамита, заложенного в горный кряж, залегающий в виде последнего барьера между каналом и Великим океаном. Колоссальной силы взрывом эту преграду снесло. Воды океана хлынули в канал. Грандиозное предприятие мирового значения доведено до конца»

15 августа 1914 года через Панамский канал прошло первое судно. 12 июня 1920 года состоялось официальное открытие. Петербургский журнал «Искры» сообщал по поводу завершения строительства: «Президент Вильсон в Вашингтоне нажал электрическую кнопку, соединенную кабелем с местом последних работ на Панамском канале. Одновременно от электрической искры вспыхнуло до тысячи пудов динамита, заложенного в горный кряж, залегающий в виде последнего барьера между каналом и Великим океаном. Колоссальной силы взрывом эту преграду снесло. Воды океана хлынули в канал. Грандиозное предприятие мирового значения доведено до конца»

Фото: Reuters / Jose Miguel Gomez

В 1977 году между США и Панамой были подписаны соглашения, по которым контроль над каналом, включающий вопросы управления им, охраны и обороны, передавался Панаме постепенно &lt;br>На фото третий слева: президент США Джимми Картер

В 1977 году между США и Панамой были подписаны соглашения, по которым контроль над каналом, включающий вопросы управления им, охраны и обороны, передавался Панаме постепенно
На фото третий слева: президент США Джимми Картер

Фото: AP / Barry Thumma

31 декабря 1999 года Панамский канал был передан правительству Панамы&lt;br> На фото: завершение вывода войск с американской военной базы, располагавшейся у Панамского канала

31 декабря 1999 года Панамский канал был передан правительству Панамы
На фото: завершение вывода войск с американской военной базы, располагавшейся у Панамского канала

Фото: AP / Tomas van Houtryve

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложных строительных проектов. Благодаря каналу, соединившему два океана, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложных строительных проектов. Благодаря каналу, соединившему два океана, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Фото: Reuters

В 2006 году стало известно о планах масштабной реконструкции канала. По ее итогам в канал смогли бы проходить суда водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пропускная способность возросла бы до 18,8 тыс. судов в год, грузооборот — до 600 млн PCUMS. Реконструкция оценивалась в $5,25 млрд

В 2006 году стало известно о планах масштабной реконструкции канала. По ее итогам в канал смогли бы проходить суда водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пропускная способность возросла бы до 18,8 тыс. судов в год, грузооборот — до 600 млн PCUMS. Реконструкция оценивалась в $5,25 млрд

Фото: Carl Juste / Miami Herald / MCT / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Однако работы по расширению были полностью остановлены в начале 2014 года из-за финансовых затруднений и невозможности достижения соглашения между руководством консорциума GUPC, в который входит испанская компания Sacyr, и администрацией Панамского канала

Однако работы по расширению были полностью остановлены в начале 2014 года из-за финансовых затруднений и невозможности достижения соглашения между руководством консорциума GUPC, в который входит испанская компания Sacyr, и администрацией Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

5 февраля 2014 года стало известно о возобновлении работ по расширению Панамского канала

5 февраля 2014 года стало известно о возобновлении работ по расширению Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

В апреле 2015 года в ходе реконструкции были установлены новые шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим

В апреле 2015 года в ходе реконструкции были установлены новые шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим

Фото: Arnulfo Franco / AP

26 июня 2016 года состоялась церемония, посвященная завершению работ по реконструкции и ремонту Панамского канала. По обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз Cosco Shipping Panama

26 июня 2016 года состоялась церемония, посвященная завершению работ по реконструкции и ремонту Панамского канала. По обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз Cosco Shipping Panama

Фото: Arnulfo Franco / AP

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В 1879 году была предпринята первая попытка строительства cудоходного пути на Панамском перешейке. Проект принадлежал французскому инженеру Фердинанду Лессепсу, который до этого руководил работами по строительству Суэцкого канала в Египте

Фото: AP

Под председательством Лессепса была создана «Всеобщая компания межокеанского канала», акции которой приобрело более 800 тыс. человек. Компания выкупила у инженера Уайза концессию на постройку Панамского канала, полученную им у правительства Колумбии в 1878 году

Фото: AP / Panama Canal Commission

1 февраля 1881 года началось строительство канала. Он должен был пролегать на уровне моря, без шлюзов и плотин. Через перевал на стыке горных цепей Верагуа и Сан-Блас предполагалось проложить тоннель. Первоначально стоимость строительства оценивалась в $200 млн

Фото: AP

К 1888 году на строительство канала было истрачено $300 млн, однако выполнена была только треть работ. Компания постоянно выпускала новые облигации, привлекая инвесторов, однако неверно рассчитанный проект и невозможность справиться с болезнями рабочих — малярией и желтой лихорадкой, серьезно осложняли строительство

Фото: Otis Historical Archives Nat'l Museum of Health & Medicine

В 1889 году компанию решено было распустить, а вокруг ее деятельности во Франции через несколько лет разгорелся скандал, в результате которого обнаружилась грандиозная система подкупа парламентариев, членов правительства и прессы. Скандал привел к политическому кризису и падению правительства Франции. В 1894 году образовалась новая французская компания по постройке Панамского канала, начавшая работать над устройством шлюзованного канала

Фото: AP

В 1902 году США заявили о намерениях построить конкурентный канал в Никарагуа и приняли соответствующий билль, после чего французская компания по строительству Панамского канала была продана правительству США за $40 млн

Фото: AP

В начале 1903 года Колумбия и США подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала, за что США согласились единовременно выплатить $10 млн и затем по истечении 9 лет ежегодно выплачивать по $250 тыс. при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала

Фото: Panama Canal Commission

4 ноября 1903 года француз Бюно-Варилья, возглавивший сепаратистское движение Панамы за отделение от Колумбии, при содействии военного флота США осуществил восстание в стране. 18 ноября того же года США договорились уже с новообразованным правительством Панамы о вечной аренде зоны канала. 26 февраля 1904 года территория, прилегающая к каналу, в 1,4 тыс. кв. км и с населением 14,5 тыс. человек была присоединена к Соединенным Штатам и названа «Зоной Панамского канала»

Фото: Reuters / Alberto Lowe

Согласно официальным сведениям, стройка обошлась американцам в $375 млн. В ней участвовали 70 тыс. рабочих, около 5,6 тыс. человек погибли при строительстве

Фото: AP / Arnulfo Franco

15 августа 1914 года через Панамский канал прошло первое судно. 12 июня 1920 года состоялось официальное открытие. Петербургский журнал «Искры» сообщал по поводу завершения строительства: «Президент Вильсон в Вашингтоне нажал электрическую кнопку, соединенную кабелем с местом последних работ на Панамском канале. Одновременно от электрической искры вспыхнуло до тысячи пудов динамита, заложенного в горный кряж, залегающий в виде последнего барьера между каналом и Великим океаном. Колоссальной силы взрывом эту преграду снесло. Воды океана хлынули в канал. Грандиозное предприятие мирового значения доведено до конца»

Фото: Reuters / Jose Miguel Gomez

В 1977 году между США и Панамой были подписаны соглашения, по которым контроль над каналом, включающий вопросы управления им, охраны и обороны, передавался Панаме постепенно
На фото третий слева: президент США Джимми Картер

Фото: AP / Barry Thumma

31 декабря 1999 года Панамский канал был передан правительству Панамы
На фото: завершение вывода войск с американской военной базы, располагавшейся у Панамского канала

Фото: AP / Tomas van Houtryve

Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложных строительных проектов. Благодаря каналу, соединившему два океана, морской путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился с 22,5 тыс. км до 9,5 тыс. км.

Фото: Reuters

В 2006 году стало известно о планах масштабной реконструкции канала. По ее итогам в канал смогли бы проходить суда водоизмещением до 170 тыс. тонн. Пропускная способность возросла бы до 18,8 тыс. судов в год, грузооборот — до 600 млн PCUMS. Реконструкция оценивалась в $5,25 млрд

Фото: Carl Juste / Miami Herald / MCT / ABACAPRESS.COM / ТАСС

Однако работы по расширению были полностью остановлены в начале 2014 года из-за финансовых затруднений и невозможности достижения соглашения между руководством консорциума GUPC, в который входит испанская компания Sacyr, и администрацией Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

5 февраля 2014 года стало известно о возобновлении работ по расширению Панамского канала

Фото: Reuters / Carlos Jasso

В апреле 2015 года в ходе реконструкции были установлены новые шлюзовые ворота. В администрации канала это событие назвали историческим

Фото: Arnulfo Franco / AP

26 июня 2016 года состоялась церемония, посвященная завершению работ по реконструкции и ремонту Панамского канала. По обновленному и расширенному каналу прошло первое судно, которым стал китайский контейнеровоз Cosco Shipping Panama

Фото: Arnulfo Franco / AP

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