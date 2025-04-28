На благоустройство сквера у собора Невского на Стрелке выделили 275 млн рублей

Администрация Канавинского района Нижнего Новгорода объявила открытый конкурс по выбору подрядчика на благоустройство сквера между собором Александра Невского и улицей Совнаркомовской. Начальная (максимальная) стоимость контракта составила 275 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок благоустройства между собором Александра Невского и улицей Совнаркомовской

Фото: планировочные документы Участок благоустройства между собором Александра Невского и улицей Совнаркомовской

Фото: планировочные документы

До 2 декабря подрядчик должен будет расчистить территорию, проложить инженерные сети, устроить дорожки, засеять газоны, высадить деревья и кустарники. В сквере появятся скамейки, велопарковки, урны и арт-объект «Буква» из двухметровых красных букв церковнославянского алфавита «живете», «зело», «люди», «ук», «ферт», «ци», «червь», «ять», «ю», «юс малый» и «пси».

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая, итоги подведут 20 мая. Средства на благоустройство сквера выделят из бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год.

Елена Ковалева