Товарооборот между Россией и Грузией превысил $640 млн

В первом квартале 2025 года товарооборот между Грузией и Россией вырос на 3,7% год к году, составив в денежном выражении $642,8 млн. Об этом сообщает Национальное статистическое агентство при правительстве Грузии geostat. По данным ведомства, Россия входит в первую тройку торговых партнеров Грузии. Доля РФ во внешнеторговом обороте кавказской страны за первые три месяца этого года составила 11,4%.

При этом объем экспорта зафиксирован на уровне $129,8 млн, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а импорт — на уровне $512,9 млн, что на 11,8% больше год к году.

Из Грузии в Россию в основном поставляются минеральная и питьевая вода, картофель, вина и другие спиртные напитки. Из России в Грузию импортируется газ, нефть и нефтепродукты.

Почему Грузия перестает быть убежищем для оппозиционеров — в материале «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси