В Нефтекамске построят консервный завод за 195 млн рублей

ООО «Нефтекамский консервный комбинат» планирует инвестировать более 195 млн руб. в организацию консервного производства, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Минэкономразвития включило компанию в реестр резидентов территории опережающего развития «Нефтекамск».

Инвестиционный проект предусматривает создание производства с полным циклом переработки и консервирования мяса скота. Компания планирует реализовать проект в течение 2025-2030 годов и создать 39 новых рабочих мест, рассказал министр экономического развития и инвестиционной политики республики Рустам Муратов.

Компания намерена выйти на проектную мощность с полной загрузкой 6,8 млн условных банок в год на сумму 1,3 млрд руб. в 2029 году.

Учредители компании имеют большой опыт в данной отрасли, отмечается в сообщении. У них есть собственная торговая сеть магазинов общей площадью 1,18 тыс. кв. м. В связи с расширением границ поставок инвестор решил построить новый консервный комбинат и создать новые рабочие места.

ООО «Нефтекамский консервный комбинат», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в апреле 2024 года. Компания занимается переработкой и консервированием мяса. Владельцем является Арсен Рубинов.

Майя Иванова