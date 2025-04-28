Ядовитые пары

В первых матчах полуфинальной стадии Лиги чемпионов «Арсенал» во вторник, 29 апреля, принимает ПСЖ, а «Барселона» в среду, 30 апреля,— «Интер». В каждой из двух пар и так не самый очевидный расклад осложняет пара совсем свежих нюансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Арсенал» (в красно-белой форме) и ПСЖ уже встречались друг с другом в нынешней Лиге чемпионов. В матче общего этапа сильнее были лондонцы — 2:0

Фото: Charlotte Wilson / Offside / Getty Images «Арсенал» (в красно-белой форме) и ПСЖ уже встречались друг с другом в нынешней Лиге чемпионов. В матче общего этапа сильнее были лондонцы — 2:0

Фото: Charlotte Wilson / Offside / Getty Images

Противостояние, открывающееся сегодня лондонским матчем, свело клубы, каждый из которых весенними выступлениями в Лиге чемпионов настойчиво давал понять, что именно его надо считать в нем фаворитом. Тот, кому захочется изобразить таковым «Арсенал», сразу же, конечно, укажет на то, что в четвертьфинале он выбил прошлогоднего победителя турнира, и так уверенно, что как-то даже странно после этого смотреть на английский клуб как на темную лошадку. Если уж «Реал» в столкновении с ним не имел шансов, то почему их должно быть принципиально больше у ПСЖ, уже, кстати, разок не устоявшего в столкновении с лондонцами и выглядевшего в нем довольно бледно? Дело было, правда, уже довольно давно, в начале октября, в матче регулярного чемпионата, но в таких тонких делах, как расклад в поздних стадиях play-off Лиги чемпионов, каждая крупинка может оказаться решающей.

Тот, кого тянет верить в ПСЖ, обязательно в ответ посоветует посмотреть, кого прошли парижане в двух предыдущих раундах play-off, после того как в дополнительном покромсали на кусочки «Брест». А прошли они английские клубы. И бог с ней, с «Астон Виллой», которая, может, действительно пока не из той элитной ниши, что и «Арсенал». Но до нее, в четвертьфинале, ПСЖ устоял против «Ливерпуля». А тот только что, в воскресенье, обеспечил себе золото своего чемпионата и «Арсенал» в нем обскакал.

Так что получается, что этот новый, в общем и целом вылепленный прошлым летом и достроенный по ходу сезона ПСЖ — без Килиана Мбаппе, зато с летающим по полю Усманом Дембеле, дриблингом Хвичи Кварацхелии, полный молодости и задора — идеально приспособлен под то, чтобы убирать английских оппонентов.

А дальше идут как раз нюансы, которые градус оптимизма и у тех, и у других должны немножко снизить. Люди, неравнодушные к ПСЖ, наверняка вспомнят, каким неказистым он был в двух подряд матчах национального первенства на прошедшей неделе: ничья (1:1) с болтающимся в подвале таблицы «Нантом» плюс поражение (1:3) от «Ниццы». Домашнее, почти сильнейшим — с Дембеле и Кварацхелией — составом поражение.

А неравнодушные к «Арсеналу», разумеется, вспомнят длиннющий список травмированных футболистов клуба, в котором Кай Хаверц, Жоржинью, Такэхиро Томиясу, Габриэль Жесус, Риккардо Калафьори. В ответном матче с «Реалом» в отряд потерь добавился заработавший дурацкую, на ровном месте дисквалификацию Томас Парти. Он не претендует на лидерский статус в «Арсенале», но его роль в играх с мадридцами была не так уж скромна. Это ведь пахота Парти в середине поля разгружала для созидательной работы Деклана Райса, превратившегося со слегка развязанными руками и ногами в главного убийцу испанского гиганта. А теперь тренеру Микелю Артете придется ломать голову над тем, кем и как Томаса Парти заменить, чтобы желательно не пострадал функционал Райса.

Пара «Барселона»—«Интер» тоже не избавлена от всяких деталек, расклад путающих. Путаным он был бы, впрочем, и без них.

Вроде бы «Барселона» по всем признакам обязана котироваться гораздо выше, но дело ей придется иметь с командой, заточенной под игру с такими, как она, любителями немножко выпендрежного, раскатистого футбола.

Тот случай, когда дисциплина уравновешивает класс. «Бавария», выкинутая «Интером» из Лиги чемпионов в четвертьфинале, с удовольствием подтвердит, добавив, впрочем, что и класса в миланском клубе немало. Лаутаро Мартинес, Николо Барелла, Алессандро Бастони, Дензел Дюмфрис, Ян Зоммер — это отнюдь не такой набор игроков, чтобы, когда видишь его сражающимся за финал престижнейшего из клубных турниров, глаза лезли на лоб от изумления. А у «Барселоны», как известно, надолго выбыл из строя Роберт Левандовский, который с «Интером», может быть, был бы жутко полезен, поскольку открытости от соперника ждать не стоит, а надо будет искать моменты и в условиях повышенной плотности тылов. И здесь Ламин Ямаль, Педро и Ферран Торрес не так ценны, как польский центрфорвард.

Но дело в том, что свежая форма миланцев наводит на мысль о том, что к середине весны, к важнейшей фазе сезона, они весь свой тонус растеряли. Их результаты и игра во второй половине апреля — тихий ужас: 0:3 с «Миланом» в Кубке Италии, 0:1 с «Ромой» и «Болоньей» в чемпионате. Зацепиться буквально не за что. Ну разве что за впечатления от субботнего финала Кубка Испании, в котором «Барселона» одолела — 3:2 — «Реал» в дополнительное время. Изнурительный же был матч, кучу сил, наверное, отнял у каталонцев.

Алексей Доспехов